Клонированная овца старела вдвое быстрее

Чучело овцы Долли в музее Эдинбурга Фото: wikipedia

Первое клонированное млекопитающее - овца Долли - родилась в институте Рослина в Шотландии 5 июля 1996-го.

Эксперимент проводили под кодом 6LL3. Имя предложил пастух, который помогал родиться ягненку. Клетки взяли с вымени шестилетней овцы. Тогда в лаборатории использовали метод, которым лечат бесплодие у людей с 1970-х. Когда вырастили достаточное количество клеток, пересадили их в суррогатных овец. Через 148 дней одна из них родила Долли.

Об успешном эксперименте объявили в феврале следующего года. Сторонники утверждали, что клонирование может сделать прорыв в трансплантологии и лечении дегенеративных нервных заболеваний, например болезни Альцгеймера и Паркинсона. Рассматривали его как способ спасения вымирающих видов. Противники считали технологию опасной и неэтичной. Многие ученые считали, что следующим шагом станет клонирования людей.

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Долли спаровали с бараном Дэвидом. У них родились четверо ягнят. В январе 2002-го у животного диагностировали артрит в задних ногах. Многие ученые считали, что болезнь возникла из-за генетических аномалий при клонировании. Позже у Долли развилась еще болезнь легких. Овцу усыпили 14 февраля 2003-го. Ранняя смерть животного вызвала дискуссию о безопасности клонирования животных и людей. Обычно овцы живут вдвое дольше.

Из Долли сделали чучело. На него можно посмотреть в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге.

Китайские исследователи первыми успешно клонировали обезьян-макак. Это удалось благодаря методу, который использовали при клонировании овцы Долли.