Ким Чен Ын признал экономику КНДР провальной за последние 5 лет

Ким Чен Ын назвал экономику КНДР провальной. Фото: Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его партия не выполнили 5-летнего плана и провалили практически все задачи в сферах экономики.

Об этом он заявил на съезде "Трудовой партии".

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По его словам, план развития экономики 2015-2020 годов провален полностью.

По мнению Ким Чен Ына, северокорейськую экономику нужно укреплять и менять "опираясь лишь на свои силы".

На съезде партии должны обговорить планы на следующие 5 лет и позицию в отношении США и Южной Кореи.

КНДР планирует провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты.