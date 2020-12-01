Ким Чен Ын и его семья вакцинировались экспериментальным препаратом от коронавируса

Ким Чен Ын получил экспериментальную китайскую вакцину. Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын, члены его семьи и приближенные чиновники были привиты экспериментальной китайской вакциной от Covid-19.

Об этом 19FortyFive сообщил американский эксперт из Северной Кореи Гарри Казианис, ссылаясь на информацию японских спецслужб.

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По словам эксперта, китайская власть предоставила Ким Чен Ыну одну из своих вакцин. Однако неизвестно, что это за препарат и какую он имеет эффективность.

Казианис сообщает, что, пытаясь защититься от коронавируса, северокорейские власти отрезали себя от всего мира.

Чиновники Северной Кореи утверждали, что на территории страны не было зафиксировано ни одного больного коронавирусом, хотя "странные" случаи происходили.

В последние несколько дней власти заблокировали некоторые города Северной Кореи. Также КНДР ввела запрет на рыболовство и добычу соли. Чиновники выдали приказ о казни коллег за нарушение антивирусных правил.