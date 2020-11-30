Катер с 2 т марихуаны и гашиша 5 ч. убегал от полиции

Погоня за наркодилерами / Policia Nacional

У берегов испанской Валенсии полиция арестовала 5 человек с 2 т гашиша и марихуаны на борту.

Наркодилеров поймали после пятичасовой погони за их быстроходным катером. Такие суда часто используются в наркобизнесе. Об этом пишет The Independent.

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Во время погони наркодилеры выбрасывали за борт большие тюки с гашишем и марихуаной. В общем, полиция изъяла 66 тюков марихуаны массой 2 т.

Катер заметил вертолет, когда тот был примерно в 150 км от берегов города Картахены. К нему поплыл патруль таможни. После этого началась погоня длиной примерно в 185 км.

В Испании и Франции употребляют больше всего марихуаны среди других стран Европы. Количество этих легких наркотиков, изъятого испанскими правоохранителями, с 2013-го, выросло почти на 600%. На незаконный оборот наркотиков приходится более чем половины арестов в Испании. Только за последний год оборот марихуаны в стране вырос на 90%.