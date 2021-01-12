Капитолий закроют для публики на время инаугурации Байдена

Капитолий будет закрыт для публики. Фото: dw.com

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена пройдет в закрытом режиме. Полиция 20 января будет контролировать территорию Капитолия.

Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питман, сообщило AP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол

Территорию Капитолия закроют для публики. Вход на инаугурацию будет только по билетам.

Действующий президент США Дональд Трамп в округе Колумбия объявил режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать в период с 11 до 24 января 2021 года.