Канада немедленно вводит санкции против России

Канада вводит санкции против России. Фото: Pexels

Канада ввела санкции против 382 россиян и 32 компаний.

Об этом сообщает правительство Канады.

В список попали депутаты, поддержавшие независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР", глава "Роснефти" Игорь Сечин, приближенные к Путину Борис и Роман Ротенберги, руководитель "Сбербанка" Герман Греф и другие.

Среди юрлиц под санкции Канады, в частности, попали Сбербанк, Газпром, РЖД, Транснефть, ВТБ, Альфа-Банк.

"Санкции налагают запреты на совершение операций с перечисленными лицами. В большинстве случаев эти меры запрещают лицам в Канаде и канадцам за пределами Канады заниматься какой-либо деятельностью, связанной с любым имуществом этих лиц из перечня, либо предоставлять им финансовые или связанные с ними услуги", - говорится в заявлении.

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Кроме этого, под санкциями Сбербанк, Газпром, РЖД, Транснефть, ВТБ, Альфа-Банк. Также санкции ввели против четырех украинцев, являющихся пророссийскими агентами дезинформации.

Премьер-министр Каналы Джастин Трюдо объявил, что его государство вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Новые санкции будут направлены против 58 человек и организаций, связанных с Россией, включая членов российской элиты и их семей, частную военную компанию "Вагнера" ​​и крупные российские банки.