Из-за коронавируса я потерял пятерых друзей - Трамп

Трамп заявил, что потерял пятерых друзей. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что потерял пятерых друзей из-за Covid-19.

"Вы можете говорить, что хотите о гриппе, но я никогда не терял своих знакомых из-за гриппа. Я потерял пятерых своих друзей, двое из них были моими очень хорошими друзьями. Они не молодые. Я бы не сказал, что они были в лучшем состоянии здоровья. Я бы не сказал, что их вес был идеальным. Не идеальным. Но они ушли. Это просто ужасно, ужасно", - рассказал президент США, передает CNN.

Он заметил, что обычно в случае заболевания простудой или гриппом люди уже через пару дней лечения чувствуют себя лучше. Но в случае заражения коронавирусом состояние его друзей через такое же количество дней только ухудшилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп пригрозил Китаю бойкотом

В апреле Трамп говорил, что потерял из-за коронавируса четырех друзей, один из которых – близкий.