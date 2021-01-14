Изолировался и бросается на тех, кто с ним остался - реакция Трампа на 2-й импичмент

Круг друзей и сторонников действующего президента США Дональда Трампа сужается после объявления 2-го импичмента.
Об этом сообщили The Washington Post.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти Нью-Йорка разрывают контракты с компанией Трампа
Информатор издания заявил, что офисы Белого дома пустеют, а сам Трамп бросается на тех, кто с ним остался.
Он разозлился на приближенных к нему людей и считает, что они дают недостаточно поддержки.
Трамп изолировался от всех в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент.
×
Комментарии