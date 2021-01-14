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четверг, 14 января 2021 14:36

Изолировался и бросается на тех, кто с ним остался - реакция Трампа на 2-й импичмент

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Изолировался и бросается на тех, кто с ним остался - реакция Трампа на 2-й импичмент
Трамп изолировался в Белом доме. Фото: Reuters

Круг друзей и сторонников действующего президента США Дональда Трампа сужается после объявления 2-го импичмента.

Об этом сообщили The Washington Post.

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Информатор издания заявил, что офисы Белого дома пустеют, а сам Трамп бросается на тех, кто с ним остался.

Он разозлился на приближенных к нему людей и считает, что они дают недостаточно поддержки.

Трамп изолировался от всех в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент.

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