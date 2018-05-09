Итальянец убил жену из Украины и застрелился

Свадебное фото Антонио Жирарди и Марины Новожиловой. Фото dp.informator.ua

В городе Мелфи в Италии охранник Антонио Жирарди застрелил свою жену Марину Новожилову - девушку из Днепра. Муж вернулся с работы, и выстрелил жене из табельного оружия прямо в сердце. Через некоторое время Жирарди покончил жизнь самоубийством.

"Мужчина на почве ревности убил ее, а потом и себя. Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать и ночную смену и прийти домой в 6:00. Но он покинули смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на поиски Антонио", - об этом рассказала Елена Яновская, сестра убитой, которая вместе со своим мужем и сыном гостили у молодой семьи в Италии.

Убийство произошло в семейном доме, в самом центре города. О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы по дому, где позднее были обнаружены тела. Тела обнаружил муж сестры Марины Новожиловой.

Пара поженилась 23 октября 2017 года. На данный момент мотив неизвестен - следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.

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Тело 43-летней украинки Софии Мельник нашли в горах провинции Тревизо, Италия. На нем обнаружены следы насильственной смерти. 15 ноября 2017 года пропала без вести. Через десять дней ее сожитель совершил самоубийство. Полиция подозревает его в убийстве украинки за ревности.