Испортились вакцины от Covid-19, которые могли поступить Украине

В Эстонии испортились вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Из-за повреждения холодильника в Эстонии испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые имели пожертвовать другим странам.

Украина должна была получить от Эстонии 200 тысяч доз вакцины, сообщает ERR.

Температура в камере повысилась до 15 градусов по Цельсию, а препарат необходимо хранить при температуре 2-8 градусов.

Сигнализация на холодильнике не сообщила о неисправности, хотя в таком случае должна прислать автоматическое оповещение. Неисправность продолжалась более 12 часов. В конце ее заметили только после того, как работник вошел в холодильную камеру.

Нанесен ущерб на 1,15 млн евро, однако размер имущественного ущерба еще уточняется.

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Ученые из канадского университета Макмастер и биотехнологической компании Rapid Dose Therapeutics начали разработку действенной вакцины от коронавируса в саморозчинних съедобных полосках. Технология находится на ранних стадиях разработки.