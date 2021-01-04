Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы

Кинофестиваль ищет добровольца для арт-проекта. Фото: sm-news

В Швеции ищут добровольца, будет неделю жить на маяке и смотреть фильмы.

Такую акцию устраивают в рамках Гетеборгского кинофестиваля, сообщает УНИАН.

Маяк на острове Патер Ностер шведского архипелага Бохуслен переделают на люксовый отель с кинотеатром.

"У вас будет все, что вам нужно: отличная еда, напитки и мягкая кровать - вопрос о выживании не стоит. Но вы не сможете привезти с собой ничего телефон, компьютер, даже книгу. Все что вам доступно-наблюдать за волнами и смотреть фильмы", - заявил арт-директор мероприятия Йонас Холмберг.

Доброволец будет вынужден пересмотреть 60 картин из лайн-апа фестиваля. Должен придерживаться изоляции и ежедневно записывать видеоблог.

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К подобной идее организаторов фестиваля подтолкнула пандемия коронавируса. Больше людей начали смотреть фильмы дома. Это изменило восприятие кинематографа.

Берлинский кинофестиваль Berlinale, который 2021 состоится уже 71-й раз, проведут в виртуальном формате. Сначала организаторы планировали, что мероприятие состоится 11-21 февраля в привычном виде, но с соблюдением необходимых мер безопасности.