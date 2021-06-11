Город продает дома за 4,5 грн

Даниэл Хармникар, владелец дома, купленного за 4,5 грн, работает во дворе своего дома / Reuters

Власти хорватского городка Легради, что на севере страны, в попытки заманить новых жителей, продают заброшенные дома за одну куну, что в пересчете 4,5 грн. Однако есть некоторые условия.

Город Легради когда-то был вторым по величине в Хорватии. Однако население постепенно сокращалось после распада Австро-венгерской империи 100 лет. Об этом пишет Gulf News.

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"Мы превратившегося в пограничный город с плохим транспортным сообщением. С тех пор население постепенно, но неуклонно сокращается", - говорит мэр города Иван Саболич.

Окружен полями и лесами, город находится недалеко от границы с Венгрией, и в нем живет 2250 человек, что вдвое меньше, чем 70 лет назад.

По словам мэра, с первой попытки город продал 19 пустых домов и брошенных строительных площадок за одну куну. Сейчас продано 17 объектов. Они находятся на разных уровнях аварийного состояния. Некоторые полуразвалившиеся, без окон и дверей, а стены покрыты плесенью.

Муниципалитет заявляет, что даст в пересчете 110 тыс. грн на любые нужные ремонтные работы, а для новых жителей, желающих купить частный дом, город покрывает 20% от его цены или до 153 тыс. грн.

Ключевые условия для людей или пар, которые хотят поселится в Легради - они должны быть финансово платежеспособным и моложе 40 лет. Они также должны взять на себя обязательство остаться в городе как минимум на 15 лет. Саболич говорит, что предложение заинтересовало иностранцев.

"После того, как некоторые СМИ сообщилы о акции, мы получили запросы в покупке дома из отдаленных мест - России, Украины, Турции, Аргентины, Колумбии", - говорит мэр.

Однако, по его словам, иммиграция в Хорватию сложная, поэтому пока город остается скорее для хорватов. Он сказал, что возможности трудоустройства для новичков включают рабочие места в пищевой, деревообрабатывающий и металлообрабатывающий промышленности.

Хорват Даниел Хармникар с женой и двумя детьми, принял предложение, и купил для своей семьи дом за одну куну.