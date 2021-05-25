Евросоюз встал на поддержку Чехии, которая выслала российских дипломатов

Евросоюз встал на защиту Чехии. Фото: Reuters

Руководители 27 стран Европейского союза поддержали власти Чехии, которые выслали из страны российских дипломатов из-за взрывов в Врбетице.

"Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. ЕС подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку своим восточным партнерам", - заявили лидеры ЕС, говорится в заявлении Евросоюза.

Также говорится о приверженности принципов в отношениях с Россией. Речь идет об ответственности РФ за выполнение Минских соглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросовет обсудит "список недружественных стран" России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о причастности сотрудников ГРУ к взрывам военных складов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим в розыск были объявлены двое офицеров спецслужб РФ, а также Александр Мышкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которых также считают причастными к химической атаке в Солсбери. Власти Чехии решила выслать целый ряд российских дипломатов.