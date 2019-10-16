"Это здорово" - Трамп прокомментировал вмешательство россиян турецко-курдскую войну

Трамп не видит причин беспокоиться из-за российской помощи курдам. Фото: Chesk

Президент США Дональд Трамп считает, что российская помощь курдам в Сирии не является причиной для беспокойства.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это замечательно. Там много песка", - сказал Трамп 16 октября, передает Bloomberg.

По словам президента США, курды "не ангелы". Трамп отметил, что курдское ополчение имеет хороший оборонительный потенциал и знает, как постоять за себя.

Вместе с тем президент подчеркнул, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.

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Российская авиация в Сирии, кроме ударов по военным объектам, осуществляет атаки и на гражданские больницы. Как отмечается, от авиаударов россиян пострадали не менее четырех гражданских госпиталей.