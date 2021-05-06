ЕС расширил список стран, которым разрешил въезд. Есть ли там Украина?

ЕС обновил список стран, которым разрешен въезд. Фото: Reuters

Европейский Союз расширил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию государств-участниц ЕС в период пандемии коронавируса. Украины в этом списке нет.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

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С 6 мая список пополнил Израиль. В список также входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай.

Список будут пересматривать каждые две недели и будут обновлять в случае необходимости.

Индийские ученые просят правительство предоставить информацию о коронавирусе. Это необходимо для прекращения быстрого распространения инфекции среди населения.