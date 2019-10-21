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понедельник, 21 октября 2019 08:14

Эрдоган продолжит военную операцию в Сирии

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Эрдоган продолжит военную операцию в Сирии
Эрдоган пообещал лидерам Европейского Союза и США возобновить военную операцию в Сирии. Фото: 1tv.ge

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об условиях возобновления боевых действий в Сирии.

Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящие в коалицию Силы демократической Сирии, покинуть пограничную зону безопасности, сообщает телеканал NTV.

В случае невыполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского Союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

Всего за девять дней турецкой армии удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию в 1,5 тысячи кв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов.

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9 октября несколько больших взрывов всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн вблизи с турецкой границей. Когда начались взрывы, Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG, которых она считает за террористов.

После ,президент США Дональд Трамп своим указом ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны через масштабную военную операцию на севере Сирии.

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Дата
21
октября

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