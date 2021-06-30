Экс-президент получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду

Джейкоба Зуму посадили за решетку. Фото: Reuters

Конституционный суд Южно-Африканской Республики посадил бывшего президента страны Джейкоба Зума на 15 месяцев в тюрьму за проявление неуважения к суду.

Об этом сообщило издание France 24.

Наказание экс-глава ЮАР получил за отказ прийти на допрос по его вероятной причастности к коррупции во время пребывания на посту президента.

По словам судьи Кхампепе, которая выносила приговор, "если люди будут безнаказанно сами решать, каким приказам подчиняться, то конституция не будет стоить бумаги, на которой написана".

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"Никто не стоит выше закона", - добавила судья.

Экс-президент не признает обвинений и называет их клеветой. С 2018 года правоохранители открыли против него 16 уголовных производств по 783 случаям коррупционных преступлений.

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