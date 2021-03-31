Египтяне уверены, что блокирование Суэцкого канала связано с "проклятием фараонов"

В Египте уверены, что недавние катастрофы связанные с "проклятием фараонов". Фото: fishki

В Египте пользователи социальных сетей увидели связь между "проклятием фараона" и недавними чрезвычайными событиями - аварией на Суэцком канале и столкновением поездов.

Люди боятся, что все эти катастрофы произошли из-за перевозки 22 мумий с одной музея в другой, пишет Daily Mail.

3 апреля мумии планируют перевезти из египетского Национального музея в Национальный музей египетской цивилизации.

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Среди известных мумий - король Секененра, который начал освободительную войну против гиксосов; королева Хатшепсут; король Рамзеза II.

Пользователи сетей напуганы тем, что транспортировка потревожит покой фараонов, ведь проклятие гласит: "Смерть быстро догонит тех, кто нарушит покой короля".

Доказательств существования проклятие нет. Смерть археологов, которые когда-то нашли саркофаги фараонов, вызванна микробами и вирусами.

24 марта грузовое судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал в Египте. Его снесло с курса порывом ветра, и из-за корабля на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов полностью остановилось движение в обе стороны.