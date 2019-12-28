Дуда не захотел комментировать антипольский "выпад" Путина

Президент Польши отказался комментировать заявление Путина. Фото: Mezon

Президент Польши Дуда отказался комментировать заявление президента России Владимира Путина в адрес Польши. Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны России и встречи с руководством Госдумы обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Варшава расценивает высказывание Путина как реакцию на внешнюю политику Польши, сообщает "Польское радио".

"Во-первых, в Польше находятся американские войска. Во-вторых, польская армия модернизируется. В-третьих, в Польше обсуждается вопрос энергетической безопасности, потому что энергетика была очень сильным орудием в руках России. Но сейчас мы движемся вперед в вопросах энергетической безопасности. Это видит власть России", — заявил пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский.

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1 сентября 1939 года нацистская Германия начала вооруженную агрессию против Польши, а 17 сентября, согласно договоренностям между тоталитарными режимами, на Польшу напали советские войска, нарушив тем самым положения "Пакта о ненападении" 1932 года. 28 сентября 1939 года Советский Союз и Третий рейх подписали еще одно соглашение "О границах и дружбе", которым поделили Польшу между собой. В общем по оценкам историков, Польша во Второй мировой войне потеряла 425 тыс. военных и более 5,5 миллиона гражданских. Советские репрессии в период между 1939 и 1945 годами унесли жизни 566 тыс. человек — столько людей были арестованы, депортированы и убиты.