"Достаточно!" США вводят санкции против китайских IT-компаний

США планируют запретить китайскую соцсеть TikTok. Фото: REUTERS

США готовят санкции против китайских разработчиков программного обеспечения и приложений, которые угрожают безопасности страны.

В частности, планируется запретить китайскую соцсеть TikTok, заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщил "Голос Америки".

По словам Помпео, китайские компании, которые предоставляют программное обеспечение в США, в частности TikTok и WeChat, передают Коммунистической партии Китая и аппарату государственной безопасности данные о своих пользователях.

"Президент Трамп сказал: "Достаточно". И мы разберемся с этим. В ближайшие дни он примет меры в отношении широкого спектра угроз, которые несут для безопасности США программы, связанные с Китаем", - заявил Помпео.

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11 июля руководство компании Amazon выпустило распоряжение для сотрудников удалить приложение TikTok из всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте. Потом, правда, заявили, что приказ был ошибочным.

29 июля руководитель TikTok Кевин Майер объявил об открытии своих алгоритмов для специалистов: так они смогут отслеживать модерацию контента в реальном времени и убедиться, что "китайское происхождение" компании не несет угрозы для пользователей соцсети.

TikTok - это созданный в 2017 году проект китайского стартапа ByteDance, соцсеть с короткими видео (15-60 секунд) с музыкой на самые разные темы. В основном ею пользуется молодежь. TikTok является одной из самых популярных платформ в мире: только за март 2020 года, по данным портала SensorTower, ее загрузили 65 млн людей в мире. В целом же с момента создания ее установили более 2 миллиардов раз.