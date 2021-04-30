Девушке пообещали вакцину. Вместо этого изнасиловали

На девушку напали в городе Патна / Google Maps

В Индии девушку связали и изнасиловали после того, как обманули обещанием вакцины от коронавируса.

Двое мужчин, которых узнали как Рокки и Монту встретили жертву в медицинском центре города Патна. Заверив ее, что могут сделать прививку, отвезли в заброшенный дом, где изнасиловали. Об этом пишет Daily Star.

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Пострадавшая сообщила полиции, что во время изнасилования ей связали руки и ноги, заткнули рот носовым платком. Жертве удалось освободиться и добраться домой. Она рассказала обо всем семье, и они обратились в местную полицию. Правоохранители сделай набег на дом насильников и арестовали их. Полиция подозревает, что девушке нет 18 лет.

Патна - город с населением в 2 млн человек. Там регистрируют в среднем более 2200 случаев коронавируса ежедневно, что гораздо выше, чем в первый пик в августе, когда ежедневно наблюдали около 800 случаев.

Индия находится во второй волне Covid-19. В стране с населением 1,36 млрд людей погибло более 205 тыс., что является четвертым показателем в мире после США, Бразилии и Мексики. Официальных лиц обвиняют в занижении количества погибших на фоне ужасных сцен массовых кремации в Нью-Дели и Мумбаи.