Детей-девочек продавали за менее чем за $1 тыс., а мальчиков - за $2 тыс.

Иллюстративное фото. Мумбаи / PTI

Полиция индийского мегаполиса Мумбаи предъявила обвинение 9 возможным участникам сети торговли детьми.

В преступной группе были медсестра с роддома и люди, которые похищали беременных женщин в бедных трущобах финансовой столицы Индии. Об этом пишет Gulf News.

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Подозреваемых обвиняют в том, что купили и продали не менее 7 младенцев за последние 6 лет. Во время 4-дневной полицейской операции также арестовали матерей 3 младенцев и мужчину, который купил ребенка.

"Выясняем, сколько еще детей они продали, и есть ли в этом районе другие причастные к преступной группе. Матери младенцев были бедные, а покупателями были пары, которые хотели ребенка", - сказал полицейский Йогеш Чаван, получивший на прошлой неделе информацию о торговле детьми.

Подозреваемых обвинили по законам о борьбе с торговлей людьми и о покупке и продаже детей.

Предварительное расследование показало, что члены банды нападали и похищали бедных беременных женщин в трущобах, недалеко от богатого делового района города Бандра Курлов. Затем медсестра роддома устанавливала связь между бездетными парами, с которыми познакомилась по работе, и беременными, которых убеждала отдать ребенка. Она брала с пар в пересчете $1367 за установление связи. Детей-девочек продавали за $957, а мальчиков - за $2050, кроме платы за посредничество.

2016-го полиция Мумбаи арестовала 5 женщин, обвиняемых в продаже младенцев бездетным парам в разных штатах страны.

По данным индийского правительства, 2019 года в стране зарегистрировали более 1,1 тыс. случаев торговли детьми по сравнению с около 1 тыс. случаев, зарегистрированных годом ранее. Участники кампании по борьбе с торговлей людьми говорят, что реальные цифры, вероятно, гораздо выше.

Чиновники говорят, что рост торговли детьми снижает количество детей, которых можно усыновить, потому что все больше пар ждут в очереди на усыновление.