Чтобы заманить посетителей, египтяне научились говорить "Слава Украине!"

Фото: Игорь Тимоць

Средний отдых в Шарм-эль-Шейхе на юге Синайского полуострова на берегу Красного моря обойдется в $350- $400. Это включая ПЛР-тест, который следует пройти не менее чем за 72 ч. до прилета в Египет, перелет, проживанием в отеле по принципу "все включено", сувениры и поездки на такси по городу.

В середине февраля температура воздуха в Шарм-эль-Шейхе колеблется в пределах +20...30°С, все время солнечный безоблачное небо. Температура воды комфортная - постоянно +22...23°С. Море более соленое, чем Черное, поэтому плавать удобно. При перемене погоды на 1-2 дня может быть порывистый ветер до 8-9 м/сек.

В отелях Wi-Fi может быть платный, поэтому стоит купить в городе карточку местного оператора с интернетом 4G - Vodafone или Orange. Обойдется в $7-10. Так сможете все время быть на связи. Вам попытаются продать как можно подороже мобильный пакет, поэтому будьте внимательны, нужно ли вам столько мегабайт и минут звонков.

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Всегда следует торговаться. Особенно за сувениры, маски или очки для плавания. Например, если за вещь называют цену в $5, то ее реально купить за $2-3. Чтобы заманить посетителей, продавцы научились говорить "Слава Украине!" Один из продавцов даже надел вышиванку и знал несколько фраз на украинском. Также комфортнее покупать в супермаркетах, где фиксированные цены. Алкоголь можно купить только в специальных магазинах. В обычных только безалкогольное пиво.

По городу комфортно ездить на такси - таксисты сами подъезжают к туристам на фирменных автомобилях и предлагают подвезти за $1-2. С ними следует торговаться.

Все говорят на русском или английском, поэтому объясниться не проблема. Однако если изучите поздравления или несколько слов вежливости на арабском, то можете рассчитывать на дополнительную скидку. Рассчитываться можно долларами или местными египетскими фунтами, которые поменяют в обычном магазине. Курс - 15 фунтов за доллар.

В отеле не стоит пить воду из-под крана или даже чистить ею зубы. В теплом климате там быстро заводятся бактерии, несмотря на то, что воду очищают и хлорируют. Лучше пользоваться бутилированной, чтобы не отравиться. Она всегда есть в отеле. Также следует осторожно относиться к салатам, которые могли мыть водой из-под крана или недостаточно чистыми руками. Лучше есть термически обработанную пищу.

От отеля обычно бесплатный пляж и довез до и из него раз в день. За вход на пляжи других отелей придется заплатить $3-5. На пляжах есть лежаки с зонтами от солнца и комфортный вход в море. Также предложат чай, пиво, массаж или экскурсии.

Вода прозрачная. В ней много рыб и других морских существ. Также одна из крупнейших туристических прелестей Красного моря - кораллы, между которых множество рыб. Выглядит как живой аквариум с тропической флорой и фауной. Кораллы острые, поэтому босиком в воду вне пляжа заходить не стоит - можно порезаться. Стоит покупать специальные прорезиненные "коралки" или привезти с собой резиновую обувь, которое закрывает пальцы ног. В воде между камней и кораллов могут быть морские ежи - они колют иглами и оставляют их в теле. Достать такую ​​иглу сложно, потому что крошится, но это следует сделать, чтобы не произошло нагноение.

В Шарм-эль-Шейхе начали развивать туризм с начала 1990-х. В нем живет 55 тыс. человек. В Египте, по сравнению с Украиной, заметно, что население существенно моложе. Среднему жителю не более 30 лет. Все семьи многодетные - 5-6 детей. В стране 102 млн населения, и оно продолжает расти.

Гостиничные комплексы граничат с большими недостроенными объектами и пустошам. Местные приветливы и стараются помочь. По городу, особенно у более дорогих отелей, много блокпостов и военных с оружием. Вокруг Шарм-эш-Шейхе стена длиной 35 км и несколько въездов, чтобы уберечь от возможных террористов. Также берегут гостей от бедуинов, которые внешне ничем не примечательные, но могут быть агрессивны или непредсказуемы, если кто-то, по их мнению, например, не так посмотрит на одну из жен.

Зимой в Шарм-эль-Шейхе отдыхает много египтян из Каира и других городов. В туристических местах чисто. Но местные могут выбрасывать обертки себе под ноги, не слишком этим заботясь.

В Старом городе 2018-го открыли мечеть Аль-Сахаб. Она особенно красива при ночной подсветке. Вокруг восточный базар. Строили храм с 2011-го. На строительство потратили около $2 млн. В мечети 2 минарета высотой 81 м. Зайти могут только мужчины. Женскую часть закрыли из-за коронавируса.

Относительно карантина, он наиболее заметен в аэропорту. В транспорте или в магазинах могут попросить надеть маску, но обычно этим не занимаются. Главное, чтобы посетитель что-то купил, а так может быть и без маски.

В районе Хай-эль-Нур тоже несколько мечетей, коптский христианский собор и церковь. Коптский собор Ас-Самаиюн построенный 2010-го. Храм сочетает в себе элементы православия, католицизма и протестантизма. При входе 2 статуи львов - символы христианства. Вокруг вооруженные военные и блокпосты, где проверяют вещи, нет ли вдруг взрывчатки. Такие меры безопасности ввели после теракта у коптской церкви в Каире 2013-го. Тогда погибли 26 человек.

В ветреные дни на улицах Шарм-эль-Шейхе можно увидеть больше украинцев, чем египтян. География всей Украины: Киев, Харьков, Днепр. Поскольку для местных может быть слишком холодно, а украинцев трудно удивить страшным холодом в +17°С.

Вечером стоит посетить район Сохо, который красиво освещается. Там происходят показы танцев и музыки разных народов, много других развлечений.