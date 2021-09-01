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среда, 01 сентября 2021 13:24

Боевики "Талибана" привязали мужчину к вертолету и поднялись в воздух

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Боевики &quot;Талибана&quot; привязали мужчину к вертолету и поднялись в воздух
Талибы подвесили мужчину в воздухе. Фото: скриншот с видео

Боевики "Талибана" летели над Кандагаром на американском вертолете с подвешенным в воздухе человеком.

Соответствующее видео появилось в сети, пишет издание India TV.

Некоторые пользователи писали, что подвешенный человек мертв. Другие утверждали, что жив. Террористы якобы закрепили его ремнями безопасности.

Об инциденте стало известно после того, как американские военные эвакуировали последнего солдата из Афганистана.

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Событие противоречит обещаниям талибов о том, что они никому не собираются вредить.

Говорят, что пострадавший - переводчик, работавший на США. Его якобы вовремя не эвакуировали.

Талибы убили афганского певца Фавада Андараба. 28 августа боевики "Талибана" пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан. Его вывели из дома и расстреляли.

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