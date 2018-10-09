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вторник, 09 октября 2018 14:54

Bellingcat и СІТ рассказывают новую информацию об Александре Петрове-Мишкине

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Британськие расследователи из Bellingcat дают совместную пресс-конференцию с российскими коллегами из Conflict inteligent Team в бриитанском парламенте. Обе организации независимо друг от друга пришли к выводу, что подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей "Александр Петров" на самом деле российский разведчик Александр Мишкин

Александр Мишкин родился 13.07.1979 года в поселке Лойга в Архангельской области. Жил там до 16 лет. Населения Лойга - около тысячи человек. Не имеет автомобильного сообщения с внешним миром - только железнодорожное. Мишкин жил вместе с бабушкой - единственным медиком на селе.

Автор: bellingcat.com
  Село Лойга, в котором родился Мишкин
Село Лойга, в котором родился Мишкин

В 2003 году окончил военную академию в звании старшего лейтенанта. Специализировался на психологии подводников. Но ГРУ завербовало его еще до поступления в академию. В военных операциях начал участвовать в 2011-2013 годах.

Является Героем России.

В период с 2010 по 2013 года Мишкин путешествовал - под именем "Петров" - несколько раз в Украину. Часто отправлялся в самопровозглашенное Приднестровье, где он оставался на короткое время. Его последняя поездка в Украину была в середине декабря 2013 года.

В отличие от "коллеги" "Руслана Боширова" много данных для прикрытия взяли с настоящей биографии Мишкина - его имя и отчество. В паспорте "Петрова" переселили на всего лишь на 100 км от родного поселка.

Личность Мишкина установили по его номеру телефона. Он был зарегистрирован по адресу дома, который находится напротив российской военной академии (Meduza предполагает, что речь идет о военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге).

Некоторые выпускники академии и жители села Лойга узнали по фото "Петрова" Мишкина. У бабушки разведчика будто бы была фотография, где ему вручает звание Героя России Владимир Путин. Но женщина исчезла за три дня до прибытия расследователей.

Представитель The Insider Христо Грозев заявил, что оперативники ГРУ были "непосредственно задействованы во время захвата городских советов и создании фейковых отрядов самообороны на Востоке Украины. Житель села, из которого родом Мишкин, считает, что он принимал участие в бегстве бывшего украинского президента Виктора Януковича после протестов на Майдане, но нет никаких доказательств.

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Дата
09
октября

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