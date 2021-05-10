Байден примет участие в саммите стран НАТО - будут говорить и про Украину

Президент США и генсек НАТО присоединятся к саммиту "Бухарестской девятки" онлайн. Фото: Reuters.

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран "Бухарестской девятки" на уровне глав государств. Мероприятие состоится в гибридном режиме в Бухаресте в понедельник, 10 мая.

"Президент Польши Анжей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - рассказал глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, передает "Европейская правда".

По его словам, встреча глав государств "девятки" прежде всего, касаться безопасности и вписываться в переговоры в рамках инициативы Трех морей.

"Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут помогать строить трансатлантические контакты", - сообщил глава BBN.

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По словам Солоха, в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и ситуацию в Украине.

Гибридный характер саммита "Бухарестской девятки" предусматривает, что президенты Румынии и Польше, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

"Бухарестскую девятку" образовано в 2015-му по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.