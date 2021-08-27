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пятница, 27 августа 2021 04:51

Байден пообещал отомстить за теракты в Афганистане

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Байден пообещал отомстить за теракты в Афганистане
Байден прокомментировал взрывы в Кабуле. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в обращении к нации, с которым он выступил после терактов в Кабуле, унесших жизни десятков американских военных и афганцев, заверил, что организаторы нападений будут найдены и наказаны.

"Мы не простим, мы не забудем... Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден, обращаясь к организаторам теракта в Кабуле, а также ко всем, "кто желает Америке зла", сообщают американские СМИ.

Он особо подчеркнув, что готов наносить удары по взявшим на себя ответственность за организацию терактов в Кабуле главарям группировки "Исламское государство" (ИГ), где бы они ни находились. Он уже поручил разработать план ответного удара по исламистским боевикам, совершившим двойной теракт.

Байден отметил, что у него нет сведений о том, что нападения в афганской столице совершены по сговору ИГ и "Талибана". По его мнению, талибам сотрудничество с ИГ невыгодно, поскольку они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана.

Он заверил, что террористам не удастся помешать американским военным завершить эвакуацию персонала из Кабула. "Мы найдем их, мы их оттуда вытащим", - заявил президент США, имея в виду тех, кто еще не успел покинуть Афганистан.

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В результате взрывов в Кабуле погибли 60 мирных афганцев и минимум 12 американских морпехов. Еще 15 военных США получили ранения. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку.

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