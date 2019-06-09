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воскресенье, 09 июня 2019 12:36

Автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие

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Автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие
Перевернулся автобус с туристами. ФОТО: КУБАНСКИЕ НОВОСТИ

В Сочи 9 июня столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали 11 человек.

ДТП произошло около 08:00 в Адлерском районе по дороге на курорт "Роза-Хутор", сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"На пересечении улиц Старообрядческой и Таврической произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, в результате чего, по предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

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От столкновения один из автобусов перевернулся. Второй - сильно поврежден. На место происшествия отправили 15 экипажей скорой помощи и все оперативные службы.

7 июня в центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка.

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