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Авиаудар по гражданским в Кабуле. США признали свою ошибку

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Авиаудар по гражданским в Кабуле. США признали свою ошибку
Американская армия в Афганистане нанесла воздушный удар в Кабуле. Фото: EPA

США признали, что вместо террористов "Исламского государства" обстреляли мирных жителей в Кабуле. Трагедия произошла 29 августа. Тогда погибли 10 человек: гуманитарный работник и девять членов его семьи, включая семерых детьми. Самому младшему из погибших было два года.

Удар был трагической ошибкой, заявил генерал Центрального командования США Кеннет Маккензи, сообщает ВВС.

Инцидент произошел за несколько дней до вывода войск США из Афганистана.

Американская разведка отслеживала машину, которая якобы была связана с террористами. Автомобиль гуманитарного работника был замечен на территории, связанной с "Исламской государством". Маршрут его передвижения совпадал с другими разведывательными данными о планах террористов относительно нападения на аэропорт Кабула. Во время наблюдения за автомобилем было видно, что люди грузили туда-то, что то похожее на взрывчатку. Однако это были емкости с водой, а не взрывчатка.

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Генерал Маккензи принес свои извинения.

Американская армия в Афганистане нанесла воздушный удар в Кабуле. Так ответили на теракт ИГИЛ.

С помощью беспилотника военные США убили "планировщика" террористической группировки "Исламское государство в Хорасане".

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