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вторник, 28 сентября 2021 21:06

Археологи нашли руины древнего поселения

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Археологи нашли руины древнего поселения
Пирамида майя находится в городе Тикаль. Фото: phys.org

Американские археологи с Брауновского университета обнаружили в Гватемале разрушенные поселения.

Руины древнего города нашли у Тикаля - древнего города цивилизации майя. Об этом информирует Phys.org.

Ранее поселения принимали за холмы. Теперь ученые считают, что это могло быть место для слежения с целью оккупации. Его могли построить жители города Теотиуакан, которые прославились колонизацией многих общин.

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"То, что мы приняли за холмы, на самом деле спроектировали в форме цитадели. Это мог быть императорский дворец", - отметил профессор антропологии Брауновского университета Стивен Хьюстон.

По его словам, Тикаль был густонаселенным и при этом небольшим, а Теотиуакан считался "империей". Его влияние распространялось далеко за пределы столичного центра. Города были в контакте между собой посредством торговли и перенимали ритуалы друг друга.

"Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей с Теотиуакана или тех, кто находится под их контролем. Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса. Но когда мы объединяем предыдущие исследования с нашими последними открытиями, это приводит к мнению об оккупации или слежению", - отметили ученые.

На каменной скульптуре из аббатства Дандреннан в шотландском Дамфрис может быть изображена сцена убийства. Археолог Адриан Кокс считает, что резьба может отобразить убийство аббата и наказание за него.

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