Ампутация рук и забрасывания камнями: талибы хотят вернуть жестокие наказания для осужденных

Талибы хотят вернуть жестокие физические наказания для осужденных. Фото: Reuters

Представители исламистского движения "Талибан" планируют восстановить жестокие физические наказания для осужденных - ворам будут отсекать руку, женщин без хиджаба могут забивать камнями.

Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на заявление талибов.

Такой строгий вид наказания был распространен во время правления "Талибана" в 1990-х.

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Будут ли восстановлены публичные казни, пока неизвестно. Такую информацию афганские чиновники не сообщали.

Суды снова откроются, когда талибы объявят новое правительство, отметил представитель Забиулла Моджахед. Отрубания рук станет своеобразным штрафом, который могут предложить в суде.

"За верховенства исламского законодательства будет определенный процесс. Это не будет применяться против всех. Суды будут принимать решение", - заявил Моджахед.

В Афганистане студенты начали возвращаться к занятиям в учебные заведения после захвата власти боевиками "Талибана". Однако террористы уже ввели новые правила для обучения. Отныне класс делят на две части с помощью штор и перегородок. Одна половина предназначена для мужчин, другая - для девушек.