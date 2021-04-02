18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото

Фото: bhadbhabie

Американская рэперша 18-летняя Даниэла Бреголи, более известная под псевдонимом Bhad Bhabie, за 6 ч. заработала более $1 млн. Знаменитость зарегистрировалась на платной платформе Onlyfans и начала продавать интимные фото.

В Instagram звезда поделилась бешеной статистикой.

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Девушка создала аккаунт как только ей исполнилось 18 лет. Всего она запостила 8 фото, за которые получила $1 млн.

"Неплохо для 6 часов. Мы побили рекорд на Onlyfans", - написала рэперша в публикации.

На звезду в Instagram подписано 17,1 млн пользователей.

Жительница английского города Ланкашир 24-летняя Кайя Корбридж бросила учебу в университете ради продажи откровенных снимков на платформе Onlyfans.