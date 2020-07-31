11 китайских компаний попали под санкции за принудительные работы меньшинств

США ввели санкции против 11 компаний из Китая. Фото: Reuters

Против 11 китайских компаний, использовавших принудительный труд национальных меньшинств, США ввели санкции.

Америка обвинила эти компании в нарушении прав человека, пишет CNN.

Речь идет о мусульманских меньшинствах народа уйгуров. Они проживают в Синцзян-Уйгурском автономном округе Китая.

Американские санкции наложили после того, как 1 июля таможенная и пограничная служба США изъяли 13 тонн человеческих волос в продукции из Синьцзяна.

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Госдепартамент США позже сообщил, что с 2015 года до двух миллионов уйгуров в Синьцзяне заключили в огромные лагеря. Госдепартамент назвал это репрессиями.

Большинство компаний, оказавшихся под санкциями, - это текстильные производства. Они теперь не смогут свободно покупать у американских компаний необходимые для работы компоненты.

Американские власти в понедельник, 27 июля, передали китайскому правительству здание генерального консульства США в городе Чэнду. Оно закрылось из-за взаимных претензий стран друг к другу.