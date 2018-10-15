Показали впечатляющие фотографии кругосветного путешествия канатными дорогами

Совершить путешествие вокруг света из Европы в Америку, а затем через Азию в Австралию возможно канатными дорогами.

Они есть во многих странах мира, пишет DW.

Канатная дорога в Швейцарии Matterhorn Glacier Ride доставляет на самую высшую остановку в Европе более 3,5 тыс. м до двух тысяч туристов. На обустройство этой канатки на гору Малый Маттергорн, что в Пеннинских Альпах, потратили 52 млн швейцарских франков.

Автор: dw.com Швейцария

Также в стране есть Titlis Rotair - первая в мире канатная дорога, кабинки которой вращаются во время движения на 360 градусов. Благодаря этому можно прекрасно рассмотреть все вокруг - крутые скалы, ледниковые трещины, покрытые снегом горные вершины. Конечная остановка - на высоте 3020 м.

Автор: dw.com Швейцария

В Испании канатку возвели еще в 1929 году. Aeri del Port проходит над старым портом Барселоны на средней высоте 90 м. Поездка продолжительностью пять минут стоит 11 евро.

Автор: dw.com Испания

А итальянская канатная дорога похожа на римскую боевую колесницу. Конструкция в целом безопасна, но немного шаткая. Чтобы держать баланс, человек с меньшим весом всегда должен стоять впереди. Спускает путешественников с самой альпийской вершины Мармолады вниз к водохранилищу Федая.

Автор: dw.com Италия

Дорога Téléphérique de Grenoble Bastille во Франции имеет кабинки, которые в народе получили название пузырьков. Они с 1976 года доставляют своих пассажиров из города Гренобля в крепость Бастилия и позволяют полюбоваться панорамой Альп.

Автор: dw.com Франция

В немецком Кобленце, где Мозель впадает в Рейн, можно сесть в кабинку канатной дороги и через реку подняться к крепости Эренбрайтштайн. А во время подъема полюбоваться видами двух рек, в месте слияния которых можно заметить, что воды в них - разного цвета.

Автор: dw.com Германия

Южноафриканская Table Mountain Aerial Cableway ведет к знаменитой Столовой горе близ Кейптауна. Через час она способна поднять 800 пассажиров на плато высотой более тысячи метров. Захватывает вид на Столовую бухту, остров Роббенэйланд и горный хребет "12 апостолов".

Автор: dw.com Южно-Африканская Республика

В боливийском Ла-Пасе функционирует крупнейшая и самая высокая в мире канатная дорога Mi Teleférico. На сегодня уже существует красная, желтая, зеленая и синяя канатные линии. По цвету можно определить ее маршрут.

Автор: dw.com Боливия

Река Ниагара известна не только своими удивительными водопадами. В четырех километрах вниз по течению над бурными водами качаются кабинки канатной дороги Whirlpool Aero Car. Именно в этом месте проходит госграница между США и Канадой.

Автор: dw.com Канада/США

В Малайзии со специально построенного для туристов "Восточного села" в северо-западной части острова Лангкави над тропическим лесом проходит канатная дорога, ведущая к горе Мат Чинчанг. Со смотровой площадки на высоте 705 м над уровнем моря в хорошую погоду можно увидеть горные вершины на юге Таиланда.

Автор: dw.com Малайзия

В Гонконге аэропорт Чхеклапкок расположен вблизи города, севернее острова Лантау, где находятся популярные среди туристов достопримечательности - статуя Большой Будда и монастырь По Линь. Туда можно добраться за полчаса - канатной дорогой Ngong Ping 360, маршрут которой пролегает над бухтой Тунг Чунг.

Автор: dw.com Гонконг

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На китайский Тяньцзы, "Гору небесного сына", ведет канатная дорога, которая проходит через занесен в мировое наследие национальный парк "Чжанцзяцзе", что в провинции Хунань.

Автор: dw.com Китай

В Израиле канатная дорога считается самой глубокой. Она ведет к старинной крепости Масада на севере пустыни Негев. Эта остановка расположена в долине, что 250 м ниже уровня моря.

Автор: dw.com Израиль

Над австралийским каньоном в Голубых горах близ Сиднея курсирует подвесная канатная дорога Scenic Skyway, из кабинок которой открывается лучший вид на скалистое образование "Три сестры" у города Катумба.

Автор: dw.com Австралия

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