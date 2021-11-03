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среда, 03 ноября 2021 12:58

Доступные туры в Доминикану для украинцев реальны

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Отдых на Карибах исключительно для миллионеров? Утверждение устарело. Отели на побережье Атлантики и Карибского моря все чаще мелькают в сторис и видео обычных украинцев. Высокий сезон стартовал, бронируйте онлайн туры в Доминикану на сайте турагентства АНЕКС Тур.

  Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих
Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих

Прямые перелеты в Доминикану с АНЕКС Тур

ANEX Tour совместно с Azur Air Ukraine предлагает туристам прямой перелет из Киева в аэропорт Ла Романа. Без пересадок, дозаправок, риска потерять багаж и заблудиться в транзитном терминале. 12 часов длится перелет из Украины к пляжам Доминиканы. На борту организовано двухразовое питание. В комфортабельном дальнемагистральном Boeing 767-300ER два класса: стандарт и бизнес.

Аэропорт миллиардеров Ла-Романа

Открытый в 2000 году элегантный аэропорт входит в инфраструктуру знаменитого VIP-поселка мультимиллиардеров Каса-да Кампо. Здесь нет толпы разноязычных туристов, длинных очередей у паспортного контроля и утомительного поиска стоек регистрации. С первых минут приземления туристы оказываются в атмосфере отдыха класса люкс.

Ла Романа удобно расположена: большинство популярных курортов Карибского побережья в пределах часа-полутора езды от аэропорта. Вас ждет маленькое приключение: живописная дорога до знаменитой Пунта–Каны, бесконечных пляжей Кап-Кана и драйва Бока Чико.

Ряд курортных комплексов премиум-класса и бюджетных отелей находится в самой Ла Романе на пляжах Минтас, Доминикус, Калета, Байяибе.

  Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих
Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих

Отели с концепцией all inclusive и сказочными пляжами

Актуальные предложения туроператора стартуют от 50 тыс гривен на двоих с перелетом и проживанием в отеле по системе "все включено". Гостиничные комплексы созданы для обслуживания взыскательной североамериканской и европейской публики, следят за безопасностью и комфортом каждого туриста.

Отпуск-мечта: широкие пляжи с белоснежным песком, лазурная вода, комфортабельные номера, безупречный сервис, экзотическая растительность, каскадные бассейны и аквапарки.

Пляжи большинства курортов острова с пологим входом в море, без ядовитой живности, опасных понтонов; идеально подходят для отдыха с детьми и спокойного релакса пенсионеров. Побережье свободно для прогулок: вас ждут незабываемые рассветы и закаты под пальмами на фоне бескрайнего океанского горизонта.

Зима - лучшее время отдыха в Доминикане

С ноября по апрель на острове устанавливается стабильно теплая погода: +27º в море и на воздухе, приятный бриз. Сезон тропических ливней окончен, к берегу Саманы приплывают великаны-киты. В этот период вода на пляжах отличается особой прозрачностью, фантастический дайвинг и сноркелинг остаются в памяти навсегда.

Пока в Украине мороз и слякоть, вас ждут загадочные мангровые леса, 27 водопадов Дамахагуа, морская рыбалка, параглайдинг, экстремальные селфи на качелях Ретонды, ранчо какао, ночной гольф и Бухта Орлов. Полетели?

  Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих
Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих
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03
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