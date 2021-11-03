Доступные туры в Доминикану для украинцев реальны

Отдых на Карибах исключительно для миллионеров? Утверждение устарело. Отели на побережье Атлантики и Карибского моря все чаще мелькают в сторис и видео обычных украинцев. Высокий сезон стартовал, бронируйте онлайн туры в Доминикану на сайте турагентства АНЕКС Тур.

Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих

Прямые перелеты в Доминикану с АНЕКС Тур

ANEX Tour совместно с Azur Air Ukraine предлагает туристам прямой перелет из Киева в аэропорт Ла Романа. Без пересадок, дозаправок, риска потерять багаж и заблудиться в транзитном терминале. 12 часов длится перелет из Украины к пляжам Доминиканы. На борту организовано двухразовое питание. В комфортабельном дальнемагистральном Boeing 767-300ER два класса: стандарт и бизнес.

Аэропорт миллиардеров Ла-Романа

Открытый в 2000 году элегантный аэропорт входит в инфраструктуру знаменитого VIP-поселка мультимиллиардеров Каса-да Кампо. Здесь нет толпы разноязычных туристов, длинных очередей у паспортного контроля и утомительного поиска стоек регистрации. С первых минут приземления туристы оказываются в атмосфере отдыха класса люкс.

Ла Романа удобно расположена: большинство популярных курортов Карибского побережья в пределах часа-полутора езды от аэропорта. Вас ждет маленькое приключение: живописная дорога до знаменитой Пунта–Каны, бесконечных пляжей Кап-Кана и драйва Бока Чико.

Ряд курортных комплексов премиум-класса и бюджетных отелей находится в самой Ла Романе на пляжах Минтас, Доминикус, Калета, Байяибе.

Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих

Отели с концепцией all inclusive и сказочными пляжами

Актуальные предложения туроператора стартуют от 50 тыс гривен на двоих с перелетом и проживанием в отеле по системе "все включено". Гостиничные комплексы созданы для обслуживания взыскательной североамериканской и европейской публики, следят за безопасностью и комфортом каждого туриста.

Отпуск-мечта: широкие пляжи с белоснежным песком, лазурная вода, комфортабельные номера, безупречный сервис, экзотическая растительность, каскадные бассейны и аквапарки.

Пляжи большинства курортов острова с пологим входом в море, без ядовитой живности, опасных понтонов; идеально подходят для отдыха с детьми и спокойного релакса пенсионеров. Побережье свободно для прогулок: вас ждут незабываемые рассветы и закаты под пальмами на фоне бескрайнего океанского горизонта.

Зима - лучшее время отдыха в Доминикане

С ноября по апрель на острове устанавливается стабильно теплая погода: +27º в море и на воздухе, приятный бриз. Сезон тропических ливней окончен, к берегу Саманы приплывают великаны-киты. В этот период вода на пляжах отличается особой прозрачностью, фантастический дайвинг и сноркелинг остаются в памяти навсегда.

Пока в Украине мороз и слякоть, вас ждут загадочные мангровые леса, 27 водопадов Дамахагуа, морская рыбалка, параглайдинг, экстремальные селфи на качелях Ретонды, ранчо какао, ночной гольф и Бухта Орлов. Полетели?

Турагентство ANEX Tour предлагает туры на Карибы от 50 тыс гривен на двоих