Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди

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Команда "Вашингтон Нэшионалс" впервые в своей истории выиграла Главную бейсбольную лигу. Это старейшее соревнование в профессиональном спорте Северной Америки. Уникальность нынешнего 115-го финала ГЛБ (MLB) стала победа гостей во всех 7 матчах серии до 4 побед. Такого тоже не было никогда ни в Национальной хоккейной лиге, ни в Национальной баскетбольной ассоциации. В этих турнирах финалы также состоят из серий игр. Решающий матч со счетом 6-2 "Вашингтон Нешналс" выиграли на поле "Хьюстон Астрос". Хотя столичная команда прибыла в Техас уступая по играм 3-2. Хьюстону достаточно было победить в хотя бы в одной из домашних игр. Средняя стоимость билета на шестой матч Мировой серии - так называются решающие поединки ГЛБ, была $ 1000. Разочарованные болельщики "Астрос" не спешили идти седьмого игру. Цены в среднем упали на $ 200.

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Двум американским Instagram-моделями Джулии Роуз и Лорен Саммер ГЛБ запретила посещать матчи лиги. Их наказали за решение и обнажить грудь на трибунах во время 5 матча Мировой серии между "Вашингтон Нешналс" и "Хьюстон Астрос". Для этого в столицу США они приехали из Лос-Анжелеса. В момент, когда питчер "Астрос" Геррит Коул должен был выполнить подачу, девушки синхронно подняли свои футболки. Бейсболиста смутила такое их поведение, из-за чего он не стал бросать мяч. Этот эпизод попал в трансляцию матча. На игре присутствовал президент США Дональд Трамп. Вызвал недовольное гудение 44 тысяч болельщиков. Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x — jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) 28 октября 2019 г.