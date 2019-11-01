 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1071
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1764
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 684
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 936
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14157
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1953
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7632
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7713
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41733
Фото
Все фото
3
15
13
16
14
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Видео
Все видео
Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд
Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге
Игроки сборной Украины спасли "Гент" в матче против "Андерлехта"
Игроки сборной Украины спасли "Гент" в матче против "Андерлехта"
Свитолина шокировала Халеп невероятным ударом
Свитолина шокировала Халеп невероятным ударом
Игрока "Шахтера" дисквалифицировали на 3 игры
Игрока "Шахтера" дисквалифицировали на 3 игры
Интервью
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1764
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 936
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1467
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6282
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 243
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
пятница, 01 ноября 2019 13:48

Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
3

  Комментировать

"Вашингтон Нэшионалс" впервые выиграли Мировую серию бейсбола
Фото: www.hollywoodreporter.com
Защитник третьей базы Вашингтона Энтони Рендон "размочил" счет в пользу своей команды в решающем матче Мировой серии
Бьющий Вашингтона Хови Кендрик радуется удара, который вывел его команду вперед в решающем матче Мировой серии

Команда "Вашингтон Нэшионалс" впервые в своей истории выиграла Главную бейсбольную лигу. Это старейшее соревнование в профессиональном спорте Северной Америки. Уникальность нынешнего 115-го финала ГЛБ (MLB) стала победа гостей во всех 7 матчах серии до 4 побед. Такого тоже не было никогда ни в Национальной хоккейной лиге, ни в Национальной баскетбольной ассоциации. В этих турнирах финалы также состоят из серий игр. Решающий матч со счетом 6-2 "Вашингтон Нешналс" выиграли на поле "Хьюстон Астрос". Хотя столичная команда прибыла в Техас уступая по играм 3-2. Хьюстону достаточно было победить в хотя бы в одной из домашних игр. Средняя стоимость билета на шестой матч Мировой серии - так называются решающие поединки ГЛБ, была $ 1000. Разочарованные болельщики "Астрос" не спешили идти седьмого игру. Цены в среднем упали на $ 200.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Англия впервые стала чемпионом мира по крикету

Двум американским Instagram-моделями Джулии Роуз и Лорен Саммер ГЛБ запретила посещать матчи лиги.

Их наказали за решение и обнажить грудь на трибунах во время 5 матча Мировой серии между "Вашингтон Нешналс" и "Хьюстон Астрос". Для этого в столицу США они приехали из Лос-Анжелеса.

В момент, когда питчер "Астрос" Геррит Коул должен был выполнить подачу, девушки синхронно подняли свои футболки. Бейсболиста смутила такое их поведение, из-за чего он не стал бросать мяч. Этот эпизод попал в трансляцию матча. На игре присутствовал президент США Дональд Трамп. Вызвал недовольное гудение 44 тысяч болельщиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта

Нашли новый способ борьбы с дифтерией

Самое читаемое
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 1 Просмотров: 24858
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 12411
&quot;Разрезали череп&quot; - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк
"Разрезали череп" - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк Просмотров: 11340
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 11106
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования 1 Просмотров: 9496
Спорт
Легенда украинского тенниса рассказал, как обманул Федерера
Легенда украинского тенниса рассказал, как обманул Федерера Просмотров: 108
Ракицкий стал капитаном "Зенита"
Ракицкий стал капитаном "Зенита" Просмотров: 261
Бывшего игрока "Динамо" поймали за рулем краденной машины
Бывшего игрока "Динамо" поймали за рулем краденной машины Просмотров: 450
Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд
Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд
 Просмотров: 441
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
Зеленский устал - Богдан
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
4
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
Голосов: 579
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua