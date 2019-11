Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди

Двум американским Instagram-моделями Джулии Роуз и Лорен Саммер ГЛБ запретила посещать матчи лиги.

Их наказали за решение и обнажить грудь на трибунах во время 5 матча Мировой серии между "Вашингтон Нешналс" и "Хьюстон Астрос". Для этого в столицу США они приехали из Лос-Анжелеса.

В момент, когда питчер "Астрос" Геррит Коул должен был выполнить подачу, девушки синхронно подняли свои футболки. Бейсболиста смутила такое их поведение, из-за чего он не стал бросать мяч. Этот эпизод попал в трансляцию матча. На игре присутствовал президент США Дональд Трамп. Вызвал недовольное гудение 44 тысяч болельщиков.

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x