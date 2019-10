Свитолина шокировала Халеп невероятным ударом

Элина Свитолина уверенно победила 5 ракетку мира Симону Халеп на Итоговом турнире в Шэньчжэне. Матч продолжался более полутора часов, за которые Свитолина выиграла несколько эффектных мячей, сообщает "24 канал"

Во втором сете при счете 3: 2 в пользу Элины Халеп побеждала на своей подаче 40:15. Свитолина удачно сыграла на приеме, после чего теннисистки организовали битву на выносливость.

Долгое обмен ударами завершился неожиданным резаным ударом Элины с задней линии. Мяч приземлился на половине корта румынки и закрутился. Отскок от хардового покрытия был чрезвычайно низким, поэтому Симона ничего не смогла сделать.

Where did that come from, @ElinaSvitolina? 🤯

It's our Shot Of The Day!#WTAFinals pic.twitter.com/276mMTaysP