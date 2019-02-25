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Уникальная Nokia: представили смартфон с пятью камерами

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Уникальная Nokia: представили смартфон с пятью камерами
Юхо Сарвикас представил новый смартфон. Фото: EPA

Компания HMD Global представила смартфон Nokia 9 PureView с пяти камер. Уникальная система позволяет снимать одновременно со всех пяти в режиме HDR.

В смартфоне есть два цветных сенсоры и три монохромных датчики. Они работают одновременно, чем обеспечивают глубину резкости и детализации изображения. Пять этих оптических линз охватывают в десять раз больше света, чем один цветной сенсор аналогичного типа.

Смартфон Nokia 9 PureView может хранить фото в формате RAW "DNG" и позволяет редактировать их непосредственно на телефоне. Новинка снимает фото в HDR-режиме с разрешением в 12 МП. Для управления новой системой используется чип Light Lux Capacitor от создателей камеры Light L16. Nokia 9 PureView сохраняет подробную информацию о глубине кадра с 1200 уровнями в радиусе 40 м.

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Смартфон имеет 5.99-дюймовый дисплей P-OLED с разрешением 2880x1440 пикселей. В экран встроенный сканер отпечатков пальцев. В продаже появится версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения.

Корпус с металлической рамкой защищен от пыли и воды по стандарту IP67, задняя панель - это изогнутое стекло Gorilla Glass 5. Аккумулятор емкостью 3320 мАч. Nokia 9 PureView оценили примерно в $ 700, выпускается по программе Android One.

"Пользователи будут получать регулярные обновления операционной системы в течение двух лет и три года ежемесячных обновлений системы безопасности - все это гарантирует актуальность смартфонов Nokia", - сказал Пекка Рантала, директор по маркетингу HMD Global.

Компания Avenir Telecom выпустила смартфон Energize с наибольшей батареей в мире емкостью 18000 мАч. Такой аккумулятор обеспечивает заряд смартфона на 50 дней автономной работы.

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25
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