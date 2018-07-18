Мгновенно сжигает кожу - китайцы создали опасное оружие

В Китае заявили о создании работающей лазерного оружия.

Оружие способно мгновенно сжечь кожу человека, передает Gizmodo.

"Оружие калибра 15 миллиметров весит 3 килограмма и имеет дальность стрельбы 800 метров. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах", - говорят разработчики из Сианского института оптики при Китайской академии наук.

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В Китае создали "невидимую" лазерную винтовку. Фото: Факты

По их словам, в случае захвата заложников лазерная винтовка может быть использована для "временного отключения похитителей", так как может повредить сетчатку глаза. Мощности луча достаточно, чтобы прожечь бензобак.

Оснащение бесшумное. Лазер настроен на невидимую частоту - невозможно понять, откуда стрельба.

Россияне на оккупированном Донбассе испытывают на украинском бойцах лазерное оружие. Делают это с 2014 года.