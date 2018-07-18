Мгновенно сжигает кожу - китайцы создали опасное оружие

 
Ексклюзивы
1/5
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 234
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1116
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3060
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 113179
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 783
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1926
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1593
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 882
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1098
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3888
Фото
Все фото
6
11
5
5
6
Перевозит багаж и подмигивает - в аэропорту поселится робот
Перевозит багаж и подмигивает - в аэропорту поселится робот
Как будут выращивать овощи на &quot;вертикальной ферме&quot;
Как будут выращивать овощи на "вертикальной ферме"
Украинский байкер создал сухопутный лайнер на колесах
Украинский байкер создал сухопутный лайнер на колесах
Блогер с дрона заснял завод Tesla
Блогер с дрона заснял завод Tesla
Американцы впервые испытали гиперзвуковую ракету
Американцы впервые испытали гиперзвуковую ракету
Видео
Все видео
Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство
Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси
"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси
Представили новую линейку электровелисопедов
Представили новую линейку электровелисопедов
Rolls-Royce показал электрический авто-самолет
Rolls-Royce показал электрический авто-самолет
Интервью
1/5
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
Просмотров: 126
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1116
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1494
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3393
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25048
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1485
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 15:31

Мгновенно сжигает кожу - китайцы создали опасное оружие

  Комментировать

В Китае заявили о создании работающей лазерного оружия.

Оружие способно мгновенно сжечь кожу человека, передает Gizmodo.

"Оружие калибра 15 миллиметров весит 3 килограмма и имеет дальность стрельбы 800 метров. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах", - говорят разработчики из Сианского института оптики при Китайской академии наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обвинили Китай в применении лазера против американских летчиков

  В Китае создали "невидимую" лазерную винтовку. Фото: Факты
В Китае создали "невидимую" лазерную винтовку. Фото: Факты

По их словам, в случае захвата заложников лазерная винтовка может быть использована для "временного отключения похитителей", так как может повредить сетчатку глаза. Мощности луча достаточно, чтобы прожечь бензобак.

Оснащение бесшумное. Лазер настроен на невидимую частоту - невозможно понять, откуда стрельба.

Россияне на оккупированном Донбассе испытывают на украинском бойцах лазерное оружие. Делают это с 2014 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мгновенно сжигает кожу - китайцы создали опасное оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Полвека назад основали Intel

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 166249
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 118904
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 113143
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 66952
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 57586
Технологии
Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство
Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство
 Просмотров: 396
Google заплатит самый крупный в истории штраф
Google заплатит самый крупный в истории штраф Просмотров: 99
Депутиты усиливают меры по защите от киберугроз
Депутиты усиливают меры по защите от киберугроз Просмотров: 72
Полвека назад основали Intel
Полвека назад основали Intel
 Просмотров: 54
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
10
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
6
Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Голосов: 389
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua