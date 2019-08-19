Электронное государство: глобальный проект для Украины

Цифровая страна - это минимум бумажных документов, минимум контактов людей и чиновников. Фото: Новый Мир

"Я бы очень хотел. Мало того, я вам скажу, что в наших планах, я очень хочу, чтобы это сбылось, - электронная страна. Мы сначала от этой идеи, честно говоря, и решили идти в политику, и решили первые шаги коммуницировать именно так, как мы коммуницируем с обществом. Потому что я считаю, что так коммуницировать должны все топовые менеджеры страны. Люди должны в любой момент в телефоне поставить вопрос чиновнику". Эти слова принадлежат тогда еще кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Сейчас в Украине создана определенная база для внедрения глобального проета "Е-Украина". В частности, в Украине в настоящий момент доступны в режиме онлайн 125 электронных услуг государства. Среди самых популярных – получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий. Но это мелочь.

По факту цифровая страна - это минимум бумажных документов, минимум контактов людей и чиновников. Зато максимальная скорость и прозрачность процессов.

Пазл вряд ли сложится без ID-карты без ЭЦП (Электронной цифровой подписи). Ее должен иметь каждый украинец. Это основной документ, с помощью которого можно идентифицировать личность. И это не только внутренний паспорт для граждан. С помощью такой пластиковой карточки можно делать почти все: подписывать документы, брать кредиты, голосовать, получать льготы и услуги. Также – залогиниться в любую базу данных и увидеть информацию о себе, своем здоровье.

Одним словом, карточка существенно упрощает жизнь, ведь не нужно никуда ходить. Есть ID-карточки и у украинцев. Но этот процесс находится в зачаточном состоянии. В отличие от европейских стран эта карточка недостаточно функциональна. Для того, чтобы получить какую-то административную услугу, у владельца ID-карточки обязательно попросят бумажку о реестрации. Не удивительно, что эту пластиковую карточку со слишком ограниченным функционалом и примитивной защитой получили лишь 3 миллиона украинцев.

Чтобы запустить проект "электронной страны" или "страны в смартфоне", нужно чтобы ID-карточки имели хотя бы половина населения страны. Единственный вариант - государство должно обеспечить всех украинцев карточками идентификации бесплатно. Так считает один из топ-менеджеров компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG) Андрей Первушин.

Собственно, он не скрывает, что IIG может приступить к созданию технологического базиса глобального проекта "Е-Украина" - ID-карточки. Возможности есть. Компания с украинскими корнями и мировым именем. Именно IIG еще в 2008 году сделала первый украинский биометрический паспорт, аналогов которому по уровню защиты не существует и поныне.

"Биометрический паспорт, как и много других электронных документов, были готовы к выдаче еще в 2012 году. Нами впервые в мире было разработано и изготовлено электронное удостоверение водителя. Когда мы его отправили на испытание в независимую сертифицированную лабораторию FIME, то экспертам пришлось специально для этого продукта разрабатывать методики испытаний и только потом их проводить", - рассказывает президент ООО "Полли-Сервис" Игорь Попович.

Не удивительно, что в свое время компания IIG выиграла контракт и обеспечила электронными паспортами офицеров Interpol и продукцию всемирноизвестной компании De Beers, которая добывает бриллианты. А разработанные технологии голографической защиты опередили даже Швейцарию. В целом, продукция украинской IIG поставляется в более чем 10 стран мира на всех континентах. Их ID-карточками пользуются граждане Молдовы, Узбекистана и Киргизии. А в Кении вообще создан демографический реестр населения, куда заложены данные всех жителей страны.

Привлечение к созданию ID-карточки отечественного производителя - это вопрос безопасности. Ведь процесс должен проходить под контролем силовых структур, чтобы избежать производства ID-карточек для террористов или других криминальных авторитетов.

"Никакие иностранные компании в качестве партнеров и помощников Украине не нужные. Нам нужны лишь поставщики некоторых комплектующих, компьютеров, отдельных технологий - это те изделия и технологии, которые мы сами не производим, а используем в качестве карандаши или ручки. Все остальные Украина способна сделать своими силами", - говорит представитель IIG Андрей Первушин.

Если самим не пройти этот путь, никто другой не создаст "Е-Украину". Тем более для этого есть не только опыт, технологии, но и одни из лучших IТ-специалистов. И кто знает, возможно, проект электронной страны может стать основой для создания украинской "силиконовой долины"?