Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться

Когда наши близкие уходят от нас, нам очень хочется верить в то, что они нас слышат и видят. Поэтому мы начинаем отчаянно искать знаки и подтверждения тому, что их души где-то рядом. А в некоторых ситуациях они пытаются с нами связаться. Когда и при каких обстоятельствах это может происходить?

Медиум Блер Робертсон много лет занимается изучением потустороннего мира. Он говорит, что любовь близких никогда не умирает, они счастливы по другую сторону нашей жизни и продолжают любить нас.

1. Ваши близкие и родные живы в загробной жизни

Наши физические тела угасают/умирают. Но наши души будут жить вечно. Ваши умершие близкие живы по другую сторону этого мироздания.

По словам Робертсона, существует слишком много доказательств того, что души людей живут и после смерти. За последние 30 лет он получил десятки тысяч конкретных, явных сообщений от умерших близких, которые нельзя игнорировать.

2. Ваши близкие не испытывают боли

Один из самых болезненных моментов, с которыми сталкиваются люди, - это последнее воспоминание о близких. Особенно трудно нам даются воспоминания о тех, кто страдал из-за болезни. Робертсон утверждает, что как только душа покидает тело, человек больше не испытывает боли.

В подтверждение своим словам, Робертсон вспоминает случай из своей й практики: медиум связался с душой мужчины, чья дочь попросила его о помощи. Дух умершего продемонстрировал медиуму забавный танец. Молодая дама заплакала, сказав, что это не может быть ееотец, ведь его ноги ампутированы. Но суть в том, что душа отца танцевала, чтобы показать своей дочери, что он жив и здоров в загробной жизни. Медиум в подробностях описал этот танец. И вдруг девушка вспомнила, что когда он еще был здоров, именно так он отплясывал на ее свадьбе. Помните о том, что нашим близким хочется, чтобы именно эти счастливые воспоминания мы навсегда сохранили в памяти.

3. Ваши близкие не скучают по вам

Когда медиум говорит о том, что умершие души не скучают по своим живым родственникам, это часто шокирует людей. Но они по-прежнему любят вас и очень хотят того, чтобы вы не страдали и были счастливы.

4. Они видят все и всех

Робертсону часто задают вопрос: "Видят ли они нас?" Да, они видят все. Да, они могут видеть, если мы совершаем что-то плохое. И они видят нас, даже когда мы принимаем душ.

Одна женщина признавалась, что после смерти своей матери она отказала мужу в близости, потому что она не хотела, чтобы ее мама видела.

Да, души наших родных действительно видят все. Однако они свободны от своих тел и очень развиты и просвещены, поэтому больше не заботятся о материальном или физическом, направляя свою энергию на духовное. Поэтому спокойно принимайте душ и переодевайтесь в комнате, не переживая о том, что на вас смотрят.

5. Они слышат вас

Робертсон признается, что его очень часто просят: "Пожалуйста, передайте моей жене (мужу, матери, сестре и т.д.), что я люблю ее (его)". Вам не нужно просить кого-то передать слова вашей любви. Ваши умершие близкие прекрасно вас слышат. Поэтому вам не нужно искать способы или посредника, чтобы это им передать.

6. Они посылают вам знаки и хотят связаться с вами

По словам Робертсона, нередко люди, потерявшие своих близких, жалуются на то, что их родные не посылают им никаких знаков. На самом деле ваши умершие близкие отправляют вам знаки.

Это происходит далеко не каждый день, а лишь в тех случаях, когда вы действительно в этом нуждаетесь. Но проблема заключается не в самих знаках, а в том, чтобы распознать их вовремя и правильно понять.

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Как распознать знаки

1. Запахи

Вы ощущаете странные запахи. Если вы вдруг почувствовали странный аромат, который напомнил вам о вашем близком человеке - это может быть запах табака, духов, которыми он пользовался при жизни, или даже запах его любимой еды, скорее всего, это и есть сообщение, которое он вам отправляет.

2. Ваши чувства вдруг обостряются

Когда духи обращаются к людям, они стимулируют и обостряют все наши чувства. Поэтому вы можете почувствовать запах или вы можете услышать слабую интонацию голоса умершего, говорящего с вами. Или в комнате внезапно может понизиться температура, и вы вдруг почувствуете, как кто-то вас касается. Или, может быть, вы ощутите во рту вкус блюда, который так любил ваш покойный родственник.

Ваше зрение, слух, обоняние, вкусовые рецепторы резко обостряются, и вы начинаете видеть, слышать и ощущать то, что раньше не могли. Все это свидетельствует о том, что душа умершего близкого которыми дух находится рядом и пытается вам что-то сказать.

3. Морские ракушки

Иногда, даже когда вы находитесь далеко от морского побережья, вы вдруг находите ракушки. Это может произойти будто случайно, однако, подобная находка говорит о том, что ваши близкие хотят с вами связаться, и ракушки –это подарок от них, прежде всего, для того, чтобы привлечь ваше внимание.

Если на вашем пути вдруг вам попадаются ракушки, знайте, это знак того, что ваш усопший родственник где-то рядом.

4. Они приходят к вам во сне

Ночью духам проще войти в мир живых. Во время сна наше подсознание более открыто для духовного мира, что позволяет духам общаться с нами. Сны, в которых мы видим наших умерших родных, как правило, невероятно реалистичные и правдоподобные. Обязательно обращайте внимание на такие сны. Возможно, ваш умерший близкий хочет передать вам что-то очень важное.

5. Электронные приборы перестают работать или вдруг включаются сами по себе

Электрические приборы в доме являются одним из наиболее распространенных средств, с помощью которых дух может попытаться с вами общаться. Например, радио в комнате неожиданно само включается или же перестраивается на другую частоту.

Очень часто в комнате перестают работать часы. Они останавливаются именно на том времени, когда умер человек. Это также знак того, что его дух где-то рядом. Если вдруг так происходит, не стоит бояться. Помните, что духи приходят не для того, чтобы обидеть или причинять вам боль.

6. Монетки

Говорят, что когда вы на своем пути начинаете находить монетки, это означает, что души ваших близких следуют за вами. Поэтому воспринимайте такие находки, как знак того, что душа вашего родного человека пытается вам что-то передать или же просто сказать, что она находится рядом с вами.

7. Бабочки и птицы

Когда человек умирает, его душа в течение какого-то периода находится в переходном состоянии. Души умерших посылают знаки живым близким о том, что у них все хорошо.

Одним из таких знаков, который душа посылает скорбящей семье и друзьям, являются бабочки (иногда стрекозы) и птицы.

8. Памятные вещи

Когда вы чувствуете необходимость вдруг носить вещи умершего или использовать один из предметов, например, любимое кольцо покойной бабушки, знайте, в этот момент ее душа с вами. Экстрасенсы говорят, что умершие близкие часто очень ценят то, что их живые родственники носят (или используют) вещи, которые им когда-то принадлежали.

Души покойных часто находятся рядом с живыми родственниками. Что им нужно на самом деле? Чаще всего, им просто хочется общения или же они в чем-то раскаиваются, иногда им нужно просто передать людям важную информацию. Для нас, живых людей, эти попытки общения могут показаться сверхъестественными. Например, портрет, падающий со стены, часы, вдруг остановившиеся в определенном промежутке времени, обнаружение перьев или монет, запах духов покойного, повторяющиеся цифры на циферблате или нечто более специфическое, что выдает присутствие наших умерших близких. В большинстве случаев такие попытки общения являются безвредными и даже вполне добрыми.