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вторник, 24 декабря 2019 23:26

В Карпатах медведи до сих пор не могут уснуть

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В Карпатах медведи до сих пор не могут уснуть
Медведи в национальном природном парке "Синевир" не могут уснуть. Фото: Facebook

В национальном природном парке "Синевир" в реабилитационном центре медведи не могут заснуть на зиму из-за недостаточно низкой температуры.

В спячку впали лишь три медведя, сообщает пресс-служба парка.

"Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза — зимнего сна — три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные — ждут морозов", — отметили в парке.

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Медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них — явление неизвестное. Однако в 2018 году в центре уснула большая часть животных, что является хорошим показателем реабилитации животных. Сейчас их в парке 32.

Напомним, во Львовской области открыли приют для реабилитации медведей "Домажир". Он создан для реабилитации и восстановления природного баланса медведей, которые попадают туда как из зоопарков и цирков, так и с дикой природы.

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