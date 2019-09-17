"Ух ты, ничего себе. Ух ты!": что говорили перед смертью известные люди

О предсмертных словах известных людей почти всегда узнает весь мир. Причем какими бы они ни были — бессвязными, глубокомысленными или самыми обычными, все равно все будут обсуждать их и искать в них глубокие смыслы.

Перед лицом смерти каждый размышляет и говорит о своем — кто-то прощается с родными и близкими, другие до самого конца стараются заниматься любимым делом, а третьи не находят ничего лучше, чем произнести какую-нибудь колкость в адрес присутствующих.

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