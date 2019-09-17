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вторник, 17 сентября 2019 01:35

"Ух ты, ничего себе. Ух ты!": что говорили перед смертью известные люди
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О предсмертных словах известных людей почти всегда узнает весь мир. Причем какими бы они ни были — бессвязными, глубокомысленными или самыми обычными, все равно все будут обсуждать их и искать в них глубокие смыслы.

Перед лицом смерти каждый размышляет и говорит о своем — кто-то прощается с родными и близкими, другие до самого конца стараются заниматься любимым делом, а третьи не находят ничего лучше, чем произнести какую-нибудь колкость в адрес присутствующих.

Стив Джобс, (1955-2011). Основатель корпорации Apple Стив Джобс умер 5 октября 2011 года в своем доме в Калифорнии из-за осложнений, приведших к остановке дыхания. В 2003 году ему был диагностирован рак поджелудочной железы, но Джобс в течение 9 месяцев отказывался от операции. Он пытался препятствовать болезни средствами нетрадиционной медицины. По словам доктора Рамзи Амира, его первоначальный выбор альтернативного лечения «привел к неоправданно ранней смерти» . По словам родных, Джобс «скончался мирно», а его последними словами, сказанными за несколько часов до смерти, были: «Ух ты. Ничего себе. Ух ты!»
Робин Уильямс (1951-2014). Актер Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством. Его обнаружили повешенным на ремне в своем доме. Последние слова актера были адресованы его жене, к которой он зашел в спальню, чтобы пожелать спокойной ночи. «Я лежала в постели, и он пару раз входил в комнату... он сказал: „Спокойной ночи, любовь моя“. Затем он снова вернулся и произнес: „Спокойной ночи, спокойной ночи“. Это было прощание», — вспоминает жена актера. Еще при жизни Уильямс рассуждал о смерти: «Когда я умру, танцуйте на моей могиле, а цветы поливайте тем, что пьете сами. Делайте что угодно, только не нужно клонировать меня, потому что клон никогда не будет таким, как я».
Стив Ирвин (1962-2006). В 2006 году натуралист Стив Ирвин снимал документалку о самых смертоносных существах, обитающих в океане. В один из съемочных дней к нему подплыл скат и ранил его своим жалом прямо в сердце. Спустя несколько минут он скончался в своей лодке, произнеся перед смертью два слова: «Я умираю». Считается, что смерть Ирвина стала единственной в истории смертью от удара ската, запечатленной на камеру. После расследования гибели Ирвина все записи столкновения со скатом были уничтожены, кроме единственного экземпляра, который передали жене натуралиста Терри.
Хит Леджер (1979-2008). Последние слова австралийского актера Хита Леджера были адресованы его сестре Кейт, которой он звонил по телефону и жаловался на то, что не может уснуть. Он собирался принять снотворное поверх болеутоляющих и транквилизаторов. Сестра же рекомендовала ему этого не делать. Он ей сказал: «Кэти, Кэти, послушай, все будет в порядке. Ты же знаешь, что мне просто надо немного поспать».
Честер Беннингтон (1978-2017). 20 июля 2017 года вокалист группы Linkin Park повесился в своем доме в Лос-Анджелесе. За два месяца до своей смерти в одном из интервью он сказал: «Я пришел к такому моменту в жизни, когда подумал: «Я могу сдаться и, черт возьми, умереть, или же я буду сражаться за то, чего я хочу. Я решил сражаться».

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