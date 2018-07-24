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среда, 25 июля 2018 05:28

Создали кроссовки с жвачки

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Создали кроссовки с жвачки
В Нидерландах сделали кроссовки из жвачки. Фото. tsn.ua.

В Нидерландах создали новые кроссовки. Их подошва изготовлена ​​из мягкой жевательной резинки. Кроссовки имеют запах жвачки.

За необычной обувью в местных магазинах очередь, - пишут на сайте "Сегодня".

"Сейчас жвачку изготавливают из синтетического каучука. При переработке есть определенные сложности. А вот использовать в хозяйстве нельзя. Подошва кроссовок с жевательной резинки стоит на 20% дороже, чем обычная", - говорит их производитель Гарез Септар.

Жвачку соскребают с тротуаров улиц, разогревают и закатывают в твердый материал. Из него и делают подошву с фирменным "отпечатком". На одну пару обуви идет 600 граммов жвачки.

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Во время стресса и переутомления жевательная резинка может помочь снять давление в мозгу. Жевания может увеличить приток крови к мозгу на 25-40%, в свою очередь увеличивая количество кислорода, поступающего в мозг.

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