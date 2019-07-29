Советский автотуризм: какой была дорога к морю

Сегодня автотуризм - это поездка в лес, на озеро или море. Или путешествие по Европе на собственном авто. При этом автолюбители не сильно переживают по поводу набора инструментов: достаточно домкрата, доливки антифриза, омывайки, компрессора для подкачки шин. Но даже этот скромный перечень есть не у всех. То ли дело поездка на машине в 60-е годы: полный багажник железа, справочники, палатки, куча вещей на любой случай жизни.

В 50-60-е годы, во времена зарождения автотуризма, заправки были большой редкостью, даже в крупных городах их насчитывалось от силы по две-три штуки. Не было и навигаторов, их работу выполняли "Справочники автотуриста" с популярными маршрутами. Про автосервис по пути оставалось только мечтать, потому каждый водитель был готов решить любую проблему своими руками.

Никаких спонтанных путешествий. Поездки на курорт планировали по несколько месяцев, ведь автомобиль нужно было как следует подготовить, чтобы он не встал на дороге.

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