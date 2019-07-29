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понедельник, 29 июля 2019 01:35

Советский автотуризм: какой была дорога к морю
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Сегодня автотуризм - это поездка в лес, на озеро или море. Или путешествие по Европе на собственном авто. При этом автолюбители не сильно переживают по поводу набора инструментов: достаточно домкрата, доливки антифриза, омывайки, компрессора для подкачки шин. Но даже этот скромный перечень есть не у всех. То ли дело поездка на машине в 60-е годы: полный багажник железа, справочники, палатки, куча вещей на любой случай жизни.

В 50-60-е годы, во времена зарождения автотуризма, заправки были большой редкостью, даже в крупных городах их насчитывалось от силы по две-три штуки. Не было и навигаторов, их работу выполняли "Справочники автотуриста" с популярными маршрутами. Про автосервис по пути оставалось только мечтать, потому каждый водитель был готов решить любую проблему своими руками.

Никаких спонтанных путешествий. Поездки на курорт планировали по несколько месяцев, ведь автомобиль нужно было как следует подготовить, чтобы он не встал на дороге.

В середине 60-х годов, список запчастей и инструментов, которые необходимо взять с собой, выглядел так: эксплуатационные жидкости и материалы; масло для смазки двигателя; солидол; масло трансмиссионное, тормозная жидкость, дистиллированная вода; восковая паста; изолента; клей; электропровод (осветительный, высоковольтный); аптечка для ремонта шин; золотники в сборе; автомобильные камеры, ремень привода вентилятора, прокладка стакана отстойника топливного насоса, диафрагма топливного насоса в сборе, электролампы, свечи зажигания, предохранители, передний тормозной шланг, подшипники передних колес.
Канистра для бензина, воронка с сеткой для наливания бензина, ведро полиэтиленовое или складное брезентовое, шланг с приспособлением для переливания бензина, полиэтиленовая канистра на 10 л или термос для воды, карманный электрический фонарь, буксирный трос, водонепроницаемая подстилка, малый разводной ключ, чехол для автомобиля или комбинированная тент-палатка, лопата туристическая (саперная), топорик и пила-ножовка по дереву.
А теперь представьте, что вы загружаете все это в машину и отправляетесь отдыхать на Кавказ или в Прибалтику. При этом ехать туда нужно несколько дней, ведь среднее расстояние, которое рекомендуется проезжать за сутки, — 500 км. Тут следует учесть, что автомобили тех лет ездили медленнее, да и нагрузка немалая, как раз и выходит, поэтому и двигались они со средней скоростью 60 км/ч.
В этот список стоит добавить еще и штатный набор инструментов, прилагающихся к автомобилю с завода. И не стоит забывать, что помимо бесконечного железа нужно взять и какие-то личные вещи.
На машине обычно отправлялись отдыхать дикарями, а значит, нужна еще палатка и куча туристического инвентаря. А палатка в те времена - это не привычный компактный мешочек, а брезентовая конструкция, занимавшая половину багажника.

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