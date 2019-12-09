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понедельник, 09 декабря 2019 23:28

Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
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У этих пушистиков к снегу особая "любовь".
Фото: brightside.me
У этих пушистиков к снегу особая "любовь".
У этих пушистиков к снегу особая "любовь".
У этих пушистиков к снегу особая "любовь".
У этих пушистиков к снегу особая "любовь".

Ветеринары рекомендуют пускать кошек и собак в помещение, если отметка на термометре опустилась ниже 0 градусов. Как предостерегают, находиться в таких условиях на улице домашним животным опасно: могут отморозить себе лапки, уши и кончик хвоста.

Добровольно же из теплого дома на улицу выйти питомцы вряд ли согласятся. Снег и мороз — не их стихия. Забавные фотодоказательства этого представил портал Bright Side.

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Женщина неожиданно обнаружила в своем доме трех оленей. Проникли внутрь они через приоткрытые двери. Пробрались в гостиную и устроились в углу на полу.

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