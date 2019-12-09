Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег

Фото: brightside.me

Ветеринары рекомендуют пускать кошек и собак в помещение, если отметка на термометре опустилась ниже 0 градусов. Как предостерегают, находиться в таких условиях на улице домашним животным опасно: могут отморозить себе лапки, уши и кончик хвоста.

Добровольно же из теплого дома на улицу выйти питомцы вряд ли согласятся. Снег и мороз — не их стихия. Забавные фотодоказательства этого представил портал Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белые медведи подступили к жилищам россиян

Женщина неожиданно обнаружила в своем доме трех оленей. Проникли внутрь они через приоткрытые двери. Пробрались в гостиную и устроились в углу на полу.