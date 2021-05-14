 
Ексклюзивы
1/5
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
1 Просмотров: 306
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 333
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 945
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 720
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 576
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 747
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 522
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2196
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
Просмотров: 216
Фото
Все фото
4
6
4
9
6
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Фотоловушка в Чернобыле &quot;поймала&quot; редких животных
Фотоловушка в Чернобыле "поймала" редких животных
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
&quot;Отряд&quot; морских котиков приплыл к украинским полярникам
"Отряд" морских котиков приплыл к украинским полярникам
Видео
Все видео
На Подоле утка с малышами остановила движение транспорта
На Подоле утка с малышами остановила движение транспорта
Возле столичного метро разгуливал молодой олень в ошейнике
Возле столичного метро разгуливал молодой олень в ошейнике
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Интервью
1/5
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
1 Просмотров: 306
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 441
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 693
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1746
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 819
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
1 Просмотров: 279
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
пятница, 14 мая 2021 12:13

Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
4

  Комментировать

Александр Кудлай и Виктория Пустовитова не будут снимать цепь, которой уже три месяца скованы их руки. Влюбленные хотят продать арт-объект по 3 млн долларов
Фото: предоставлено Александром Кудлай
Александр Кудлай и Виктория Пустовитова не будут снимать цепь, которой уже три месяца скованы их руки. Влюбленные хотят продать арт-объект по 3 млн долларов
Александр Кудлай и Виктория Пустовитова не будут снимать цепь, которой уже три месяца скованы их руки. Влюбленные хотят продать арт-объект по 3 млн долларов
Александр Кудлай и Виктория Пустовитова не будут снимать цепь, которой уже три месяца скованы их руки. Влюбленные хотят продать арт-объект по 3 млн долларов

Заканчивается три месяца с тех пор, как харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. 14 февраля процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. И уже сегодня влюбленные могли бы снять оковы, установив рекорд. Но пока этого делать не собираются.

О причинах своего решения Александр и Виктория рассказали корреспонденту Gazeta.ua

"Три месяца, 89 дней, 2136 часов и 128 160 минут наши руки были связаны цепью. Это очередной рубеж. Но мы не будем подводить черту, делать выводы и рассуждать о них, потому что не снимаем цепь. Мы приняли решение продать ее на международном аукционе. Покупатель сможет получить ее непосредственно из наших рук", - рассказал Александр.

Влюбленные поделились, что стартовая стоимость цепи составит $3 млн.

"Будем продавать цепь как арт-объект. 2 миллиона мы направим на благотворительность. На остальные средства обеспечим себя и близких жильем. Ведь мы все из Донецка, но живем в разных городах Украины в арендованных квартирах", - признался Александр.

Кудлай и Пустовитова еще не выставляли лот. Обсуждают все организационные моменты с искусствоведами и благотворительными фондами.

Влюбленные уверяют, что уже привыкли быть вместе круглосуточно.

"Нам становится все легче с каждым днем. Сутки мы побывали скованными втроем. К эксперименту присоединилась наша фитнес-тренер, чтобы побывать на нашем месте и подобрать адекватный комплекс для тренировок", - поделилась Виктория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как восстановить отношения

Александр Кудлай работает дистанционно - перепродает автомобили. До начала эксперимента Виктория Пустовитова наращивала ресницы. Сейчас клиенток не принимает.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8262
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 6147
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 4536
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4518
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 4059
Интересно
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
6
 Просмотров: 414
Народные приметы 14 мая: чего сегодня нельзя делать
Народные приметы 14 мая: чего сегодня нельзя делать Просмотров: 2052
Церковный праздник 14 мая: кому сегодня молиться
Церковный праздник 14 мая: кому сегодня молиться Просмотров: 423
Кого поздравлять с Днем Ангела 14 мая
Кого поздравлять с Днем Ангела 14 мая Просмотров: 198
Фотоловушка в Чернобыле "поймала" редких животных
Фотоловушка в Чернобыле "поймала" редких животных
4
 Просмотров: 2025
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
1
Память Героя Небесной сотни чествуют конкурсом етноблогеров
Голосов: 447
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть