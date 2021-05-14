Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы

Фото: предоставлено Александром Кудлай

Заканчивается три месяца с тех пор, как харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. 14 февраля процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. И уже сегодня влюбленные могли бы снять оковы, установив рекорд. Но пока этого делать не собираются.

О причинах своего решения Александр и Виктория рассказали корреспонденту Gazeta.ua

"Три месяца, 89 дней, 2136 часов и 128 160 минут наши руки были связаны цепью. Это очередной рубеж. Но мы не будем подводить черту, делать выводы и рассуждать о них, потому что не снимаем цепь. Мы приняли решение продать ее на международном аукционе. Покупатель сможет получить ее непосредственно из наших рук", - рассказал Александр.

Влюбленные поделились, что стартовая стоимость цепи составит $3 млн.

"Будем продавать цепь как арт-объект. 2 миллиона мы направим на благотворительность. На остальные средства обеспечим себя и близких жильем. Ведь мы все из Донецка, но живем в разных городах Украины в арендованных квартирах", - признался Александр.

Кудлай и Пустовитова еще не выставляли лот. Обсуждают все организационные моменты с искусствоведами и благотворительными фондами.

Влюбленные уверяют, что уже привыкли быть вместе круглосуточно.

"Нам становится все легче с каждым днем. Сутки мы побывали скованными втроем. К эксперименту присоединилась наша фитнес-тренер, чтобы побывать на нашем месте и подобрать адекватный комплекс для тренировок", - поделилась Виктория.

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Александр Кудлай работает дистанционно - перепродает автомобили. До начала эксперимента Виктория Пустовитова наращивала ресницы. Сейчас клиенток не принимает.