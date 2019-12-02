Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого

Фото: brightside.me

Альпаки являются южноамериканскими родственниками верблюдов. В природных условиях обитают в высокогорных районах Анд. Там, на высоте 3500-5000 м, кочуют стадами с места на место в поисках подходящей к потреблению растительности. Благодаря теплой и длинной шерсти прекрасно приспособлены для выживания в суровых погодных условиях.

На контакт с людьми альпаки идут без проблем. По природе своей являются добрыми и послушными. В отличие от лам и верблюдов, агрессию проявлять не склонны: не плюются и не бьются копытами. Ко всему прочему, являются еще и чрезвычайно фотогеничными. Посвященную альпакам подборку милых фото представил портал Bright Side.

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Люди впервые приручили животных десятки тысяч лет назад. Сначала использовали их исключительно для получения мяса, молока и шкуры. Лишь со временем поняли, что животные — не просто еда. Трогательную дружбу между животными и людьми показали в подборке.