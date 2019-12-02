 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 17253
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5103
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2944
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1224
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1134
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
22
10
24
22
22
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Взберутся куда угодно: показали потешных коз-покорителей вершин
Взберутся куда угодно: показали потешных коз-покорителей вершин
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Видео
Все видео
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1917
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5103
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3060
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2349
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 270
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
понедельник, 02 декабря 2019 23:28

Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
22

  Комментировать

Одного взгляда на этих милых парнокопытных достаточно, чтобы настроение значительно улучшилось.
Фото: brightside.me
Одного взгляда на этих милых парнокопытных достаточно, чтобы настроение значительно улучшилось.
Одного взгляда на этих милых парнокопытных достаточно, чтобы настроение значительно улучшилось.
Одного взгляда на этих милых парнокопытных достаточно, чтобы настроение значительно улучшилось.
Одного взгляда на этих милых парнокопытных достаточно, чтобы настроение значительно улучшилось.

Альпаки являются южноамериканскими родственниками верблюдов. В природных условиях обитают в высокогорных районах Анд. Там, на высоте 3500-5000 м, кочуют стадами с места на место в поисках подходящей к потреблению растительности. Благодаря теплой и длинной шерсти прекрасно приспособлены для выживания в суровых погодных условиях.

На контакт с людьми альпаки идут без проблем. По природе своей являются добрыми и послушными. В отличие от лам и верблюдов, агрессию проявлять не склонны: не плюются и не бьются копытами. Ко всему прочему, являются еще и чрезвычайно фотогеничными. Посвященную альпакам подборку милых фото представил портал Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми

Люди впервые приручили животных десятки тысяч лет назад. Сначала использовали их исключительно для получения мяса, молока и шкуры. Лишь со временем поняли, что животные — не просто еда. Трогательную дружбу между животными и людьми показали в подборке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 2 Просмотров: 95942
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 68527
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 14769
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 9765
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 9288
Животные
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
10
 Просмотров: 2385
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
 Просмотров: 693
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 19944
В желудке оленя нашли 7 кг мусора
В желудке оленя нашли 7 кг мусора Просмотров: 252
Взберутся куда угодно: показали потешных коз-покорителей вершин
Взберутся куда угодно: показали потешных коз-покорителей вершин
22
 Просмотров: 5058
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
2
Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
Голосов: 480
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua