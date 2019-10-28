Кошку по кличке Шлакоблок заставили заниматься аквааэробикой

Шлакоблок жила со своим 93-летним хозяином. После его смерти опеку над пушистой взяла на себя ветеринарная клиника. ФОТО: huffpost.com

Больной ожирением кошке по кличке Шлакоблок назначили специальную программу для снижения веса. Пушистой приходится не только диеты придерживаться, но и заниматься на подводной беговой дорожке.

Видео одного из таких занятий работники ветеринарной клиники, взявшей Шлакоблок под свою опеку, опубликовали на Youtube.

Тип тренажера для своей воспитанницы врачи выбрали с учетом состояния ее здоровья.

"Шлакоблок страдает полиартритом. 5 кг лишнего веса, которые у нее имеются, создают на суставы еще большую нагрузку. Вода ее уменьшает. Как следствие, двигательные возможности конечностей улучшаются и в суставах при движении возникает меньше дискомфорта", — пояснили работники ветклиники.

Чтобы кошка привыкла к тренажеру, пока его наполняют небольшим количеством воды. Когда пушистая полностью освоится, заливать будут больше.

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