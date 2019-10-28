Кошку по кличке Шлакоблок заставили заниматься аквааэробикой

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 9153
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1764
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7200
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6822
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41094
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3474
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
17
5
18
7
9
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
До украинских полярников пришел необычный гость
До украинских полярников пришел необычный гость
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
Мужчина 70 лет фотографировал кошек - фото
Мужчина 70 лет фотографировал кошек - фото
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Видео
Все видео
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5868
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7686
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1899
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 270
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
понедельник, 28 октября 2019 23:28

Кошку по кличке Шлакоблок заставили заниматься аквааэробикой

  Комментировать
Кошку по кличке Шлакоблок заставили заниматься аквааэробикой
Шлакоблок жила со своим 93-летним хозяином. После его смерти опеку над пушистой взяла на себя ветеринарная клиника. ФОТО: huffpost.com

Больной ожирением кошке по кличке Шлакоблок назначили специальную программу для снижения веса. Пушистой приходится не только диеты придерживаться, но и заниматься на подводной беговой дорожке.

Видео одного из таких занятий работники ветеринарной клиники, взявшей Шлакоблок под свою опеку, опубликовали на Youtube.

Тип тренажера для своей воспитанницы врачи выбрали с учетом состояния ее здоровья.

"Шлакоблок страдает полиартритом. 5 кг лишнего веса, которые у нее имеются, создают на суставы еще большую нагрузку. Вода ее уменьшает. Как следствие, двигательные возможности конечностей улучшаются и в суставах при движении возникает меньше дискомфорта", — пояснили работники ветклиники.

Чтобы кошка привыкла к тренажеру, пока его наполняют небольшим количеством воды. Когда пушистая полностью освоится, заливать будут больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскормленного до неслыханных размеров мопса спасают от ожирения

Майк Уилсон вместе со своей возлюбленной Меган Ханниман помогают похудеть 15-килограммовой кошке Бронсон. Взяли ее из приюта. Для своей любимицы пара разработала специальную тренировку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кошку по кличке Шлакоблок заставили заниматься аквааэробикой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 43893
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 17298
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 16741
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13582
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 11565
Животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 43893
До украинских полярников пришел необычный гость
До украинских полярников пришел необычный гость
5
 Просмотров: 5337
Умер самый лохматый баран в мире
Умер самый лохматый баран в мире Просмотров: 126
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
18
 Просмотров: 17622
Впервые в Украине сняли реалити о собаках с приютов
Впервые в Украине сняли реалити о собаках с приютов Просмотров: 297
Больше всего комментируют
8
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 411
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua