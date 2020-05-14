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четверг, 14 мая 2020 14:08

Как уменьшить вред здоровью от курения

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Как уменьшить вред здоровью от курения

Особенно актуальным в 2020 году стоит вопрос, как бросить курить и уменьшить наносимый вред своему здоровью вредной привычкой

Каждый из нас, наверное, слышал про электронные сигареты. В свое время, как только они появились, люди негативно относились к ним, но сегодня ситуация изменилась, что связано с выходом на рынок продуктов компании JUUL. В США данный бренд завоевал доверие американцев, и множество заядлых курильщиков перешли на ДЖУЛ. Здесь есть один нюанс — это помогает спрыгнуть с сигарет на более здоровую альтернативу. От никотиновой зависимости это вас не избавит: работает только вариант постепенного уменьшение крепости, что в будущем поможет и полностью отказаться от никотина.

Рассмотрим два варианта:

Системы нагревания табака — это компактные устройства, которые нагревают прессованный табак, и он начинает испаряться. Отсутствуют продукты горения табака, что значительно уменьшает вред по сравнению с традиционным курением. Яркими представителями данных устройств являются IQOS и GLO.

Подсистемы (POD системы) — это электронные сигареты, удобные и небольшие в размерах, которые используют жидкость на солевом никотине. Последний добывается химическим путем из природного табачного листа, в итоге вы получаете чистый никотин без смол. В состав жидкости также входит пищевой глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы. Процесс курения проходит следующим образом: жидкость попадает на спираль, которая во время использования нагревается и за счет этого начинает испаряться. Самые известные бренды: JUUL, Logicvapes, Vype.

Вред здоровью

Говорить о том, что эти способы абсолютно безопасны, не стоит, но вред от них намного меньше, нежели от традиционных сигарет. Во-первых, они не выделяют продуктов горения, во-вторых, не оставляют осадка и неприятного запаха. Данные устройства помогут бросить курить в перспективе. Сразу, увы, не выйдет. Они содержат никотин так же, как и сигареты. Постепенное уменьшение дозы никотина позволит вам справиться с зависимостью.

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